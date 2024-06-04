Актор поділився своєю думкою щодо мобілізації. Дмитро розповів про своє ставлення до цієї важливої теми, яка хвилює багатьох громадян України в нинішній складний час.

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Дмитро Олійник зізнався, чи готовий піти воювати

Чоловік відверто заявив, що обов'язково візьме до рук зброю, якщо його мобілізують, і не буде ховатися. Він готовий захищати країну, переконаний, що таким чином можна врятувати майбутнє України. Дмитро підкреслив, що війна може затягнутися на дуже довгий час, якщо ми не завершимо її зараз, тому він готовий зробити свій внесок у захист Батьківщини.

Дуже багато акторів зараз воюють. Так, я стою на обліку, і власне, коли прийде мій час, я готовий піти воювати, захищати. Тому що цей шлях розпочався, треба доводити його до кінця, адже далі будуть страждати наші діти, наші онуки. І ця війна може бути дуже довго, якщо зараз ми її не закінчимо,

– сказав Олійник.

Інтерв'ю Дмитра Олійника: дивіться відео онлайн

Дмитро зауважив, що українці почали забувати, що війна досі триває і за що зараз воюють наші військові. Актор також зазначив, що розуміє необхідність працювати та підтримувати економіку. Однак деякі речі викликають у нього багато рефлексій. Зокрема, його дратує засилля російської мови на вулицях і це речі, які давно потрібно викорінювати з українського суспільства.

Хто такий Дмитро Олійник

Дмитро Олійник – талановитий актор, який працює у Театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра та в театрі “Золоті ворота”.

Його знають завдяки яскравим ролям у фільмах "Крути 1918" і "Таємний щоденник Симона Петлюри". Окрім того, нещодавно в Україні відбулась прем'єра стрічки "Будинок "Слово". Нескінчений роман", де Дмитро також зіграв роль.

Після початку повномасштабної війни він продовжує свою акторську діяльність. За останній рік Дмитро взяв участь у трьох прем'єрах, які відбулися в різних європейських містах, демонструючи свій талант на міжнародній сцені.