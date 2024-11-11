Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua. Дмитрий отметил, что после более чем двух лет войны ему трудно возвращаться в столицу с передовой и объяснил почему.

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Дмитрий Сова о развлечениях во время войны

Дмитрий заметил, что Киев сейчас выглядит совсем иначе, чем прифронтовые города.

Впечатления непростые, когда ты здесь долго не бываешь. Приезжаешь и видишь, что люди спокойно сидят в кафе, работают все заведения – порой это так странно,

– признается Дмитрий.

Сова считает, что развлечений стало слишком много. Он подчеркивает, что отдыхать важно, но вместе с тем нельзя забывать о борьбе на фронте и необходимости поддержки защитников.

Актер акцентирует на контрасте между тем как люди тратят деньги на отдых, и тем, как долго может длиться сбор средств для помощи армии или закупки необходимого оборудования.

Мне кажется, что этого всего слишком много. Надо как-то скромнее, потому что вечеринки порой напоминают банкет в чуму. Нельзя так. Сбор в Facebook на машину порой закрывается четыре месяца, а я вижу, какие средства люди здесь тратят просто так. Не забывайте: пока вы здесь гуляете, там кто-то умирает,

– отмечает он.

Сова также подчеркивает важность помнить о тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Он призывает украинцев не забывать о жертвах войны, ведь после того, как оккупанты отступили от Киева, многие люди забыли о том, как трудно было в первые дни большого вторжения.