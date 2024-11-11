Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается на фронте, Сова остается на связи с родными, в частности с женой – актрисой Дарьей Легейдой.
Смотрите также 3 культовые триллеры, которые обожают пересматривать по всему миру
Дмитрий Сова об отношениях с женой во время войны
Актер и защитник Дмитрий Сова, который сейчас находится на фронте, поделился, как он поддерживает связь с женой, актрисой Дарьей Легейдой, во время войны. Их семья переживает нелегкие времена, но важным для них обоих является регулярное общение, которое помогает оставаться эмоционально близкими, несмотря на расстояние и трудности.
Утром и вечером у нас обязательный контрольный звонок с Дашей. Хотя бы несколько слов: "Что ты там?" – "А как у тебя дела?"
– рассказывает Дмитрий.
Эти короткие разговоры стали важной частью их дня, ведь даже короткая связь позволяет почувствовать поддержку и понимание.
Дарья, по словам Дмитрия, очень сильно держится, потому что имеет свою миссию: поддерживать не только своего мужа, но и отца. Ее папа, как и Дмитрий, служит в Вооруженных силах Украины. Несмотря на трудности, Дарья сохраняет сильный дух и уверенность, чтобы вдохновлять их обоих.
Она очень уверенно удерживает мощный настрой, чтобы вдохновлять нас,
– подчеркивает Дмитрий.
Он также рассказывает о своих чувствах и стремлении к нормальной жизни.
"Очень хочется детей, нормальной человеческой жизни. Хочется быть вместе, видеться каждый день. Но сейчас так складываются обстоятельства, что надо всем этим жертвовать", – делится Сова.
Война заставляет людей жертвовать своей обычной жизнью и стремлениями ради большой цели – защиты Родины.
Дмитрий вспоминает, как получил повестку в прошлом году и стал в ряды ВСУ, хотя ему предлагали возможность избежать призыва.
Слышал от знакомых, что, мол, мог сообщить в военкомате, что активно волонтерю. Но для чего это?
– говорит он.
Он утверждает, что ни разу не пожалел о своем решении, как и ни об одном жизненном выборе.