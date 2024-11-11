Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oboz.ua. Попри труднощі, з якими стикається на фронті, Сова залишається на зв’язку з рідними, зокрема з дружиною – акторкою Дар'єю Легейдою.

Дивіться також 3 культові трилери, які обожнюють переглядати по всьому світу

Дмитро Сова про стосунки з дружиною під час війни

Актор і захисник Дмитро Сова, який зараз перебуває на фронті, поділився, як він підтримує зв'язок із дружиною, акторкою Дар'єю Легейдою, під час війни. Їхня родина переживає нелегкі часи, але важливим для них обох є регулярне спілкування, яке допомагає залишатися емоційно близькими, попри відстань і труднощі.

Зранку та ввечері у нас обов'язковий контрольний дзвінок із Дашею. Хоча б кілька слів: "Що ти там?" – "А як у тебе справи?"

– розповідає Дмитро.

Ці короткі розмови стали важливою частиною їхнього дня, адже навіть короткий зв'язок дає змогу відчути підтримку і розуміння.

Дар'я, за словами Дмитра, дуже сильно тримається, бо має свою місію: підтримувати не лише свого чоловіка, а й батька. Її тато, як і Дмитро, служить у Збройних силах України. Попри труднощі, Дар'я зберігає сильний дух і впевненість, щоб надихати їх обох.

Вона дуже впевнено утримує потужний настрій, щоб надихати нас,

– підкреслює Дмитро.

Він також розповідає про свої почуття та прагнення до нормального життя.

"Дуже хочеться дітей, нормального людського життя. Хочеться бути разом, бачитись кожен день. Але зараз так складаються обставини, що треба всім цим жертвувати", – ділиться Сова.

Війна змушує людей жертвувати своїм звичайним життям і прагненнями заради великої мети – захисту Батьківщини.

Дмитро згадує, як отримав повістку минулого року і став до лав ЗСУ, хоча йому пропонували можливість уникнути призову.

Чув від знайомих, що, мовляв, міг повідомити у військкоматі, що активно волонтерю. Але для чого це?

– каже він.

Він стверджує, що жодного разу не пошкодував про своє рішення, як і про жоден життєвий вибір.