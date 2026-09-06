24 Канал подготовил подборку знаковых фильмов с Дмитрием Ступкой, который проживает в США. Эти картины в свое время собирали полные залы в кинотеатрах и привлекали внимание публики.

"Тени незабытых предков" (2013)

Рейтинг IMDb – 6,0

Обычный черновицкий студент Иван случайно становится причиной исчезновения древней магической реликвии в университете. На телах его друзей внезапно появляются странные знаки, а вокруг начинают умирать люди. Студенты узнают страшную правду о древних злых духах и отправляются в карпатские леса на поиски последнего мольфара. Парень должен защитить любимую девушку и остановить темные силы, пока потустороннее проклятие не уничтожило их всех.

"Тени незабытых предков": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на профильных киноресурсах, в частности в обзорах издания LB, обозреватели обращают внимание на хаотичное сочетание комедии с хоррором, клише в диалогах и заметные сюжетные нестыковки. В то же время критики хвалят качественную операторскую работу, яркие карпатские пейзажи и искреннюю попытку адаптировать американский молодежный формат под аутентичный украинский мистический фольклор.

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"Круты 1918" (2019)

Рейтинг IMDb – 5,9

Зима 1918 года, четырехтысячная большевистская армия наступает на Киев с намерением уничтожить молодую Украинскую Народную Республику. На защиту столицы на железнодорожной станции Круты встают несколько сотен киевских юнкеров и студентов, которые почти не держали оружия в руках. В то же время в тылу разворачивается шпионское противостояние за секретные документы, от которых зависит политическая судьба государства. Молодые парни вступают в неравный смертельный бой с врагом ради будущего своей страны.

"Круты 1918": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: в аналитических материалах СМИ, в частности на "Детектор медиа", рецензенты критикуют сценарий за чрезмерную конспирологию, слабую драматическую линию и перегруженность шпионскими интригами. Однако обозреватели отмечают высокий уровень постановки сцен сражений и достойное музыкальное оформление фильма.

"Нереальный КОПец" (2021)

Рейтинг IMDb – 5,1

Василий ведет беззаботную роскошную жизнь в США и тратит деньги своего влиятельного отца. Неожиданный президентский указ обязывает всех детей чиновников немедленно вернуться на родину и поработать на государственной службе. Мажора устраивают обычным участковым в провинциальное отделение полиции, где его напарником становится принципиальный и строгий полицейский.

"Нереальный КОПец": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: в профессиональных отзывах на площадке Kinorium рецензенты упрекают картину за шутки, карикатурное изображение работы правоохранителей и устаревшие сюжетные приемы. В то же время критики отмечают яркую динамику между персонажами.

Если вам интересно узнать, где сейчас и чем занимается Дмитрий Ступка, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.