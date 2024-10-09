Слишком тяжелые условия: Дмитрий Ступка устроился на работу в США и уволился в тот же день

Известный украинский актер Дмитрий Ступка, который сейчас проживает в США, поделился интересной историей о своем опыте работы. Недавно он устроился на работу, однако проработал там всего один день.

В своем инстаграме актер рассказал, что условия труда оказались намного тяжелее, чем он ожидал. В частности, это негативно повлияло на его здоровье.

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Дмитрий Ступка пожаловался на работу в США: что произошло

Актер Дмитрий Ступка, который уже несколько лет проживает в США, решил попробовать себя в новом деле и устроился на работу в компанию, занимающуюся организацией переездов. Эта профессия в США имеет большую популярность, но далеко не всем подходит. Кроме знаний в сфере логистики, работа требует физической выносливости, ведь иногда приходится носить тяжелые вещи.

Именно с этим и возникли проблемы для Дмитрия. В своем инстаграме он поделился неутешительными отзывами о первом дне работы, признавшись, что его здоровье подкосило. Ступка отметил, что работа оказалась намного сложнее, чем он ожидал, и физические нагрузки оказались слишком тяжелыми для него.

Мой первый и последний день на работе в мувинге. Спину надорвал, геморрой нарастил. Все, достаточно,

– заявил Дмитрий.



Дмитрий Ступка уволился с работы в первый день / Скриншот из инстаграм актера

Несмотря на свою привычку к напряженным графикам и интенсивным съемкам, эта работа стала для Дмитрия настоящим вызовом. Он решил, что стоит сосредоточиться на здоровье и безопасности, и, в конце концов, оставил эту профессию после первого же дня.

Как Дмитрий Ступка живет в США

Дмитрий Ступка выехал в США осенью 2021 года вместе с тогдашней женой, блогером Полиной Логуновой, и их дочерью Богданой. По словам актера, он намеревался вернуться в Украину, даже купил билеты на 23 февраля 2022 года. Однако планы изменились, когда началась полномасштабная война, и воздушное пространство закрыли.

Он говорил, что теперь рассматривает возможность "жить на две страны". После развода с Полиной актер осознает, что их общая дочь, вероятно, останется жить в Америке.

Ступка говорит, что планирует вернуться в Украину после завершения войны, ведь здесь у него остались карьера и друзья. Он стремится поддерживать связь с Богданой и регулярно будет прилетать в США, чтобы видеться с дочерью.