У своєму інстаграмі актор розповів, що умови праці виявилися набагато важчими, ніж він очікував. Зокрема, це негативно вплинуло на його здоров'я.

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Дмитро Ступка поскаржився на роботу у США: що сталося

Актор Дмитро Ступка, який вже кілька років проживає в США, вирішив спробувати себе в новій справі та влаштувався на роботу в компанію, що займається організацією переїздів. Ця професія в США має велику популярність, але далеко не всім підходить. Окрім знань у сфері логістики, робота вимагає фізичної витривалості, адже іноді доводиться носити важкі речі.

Саме з цим і виникли проблеми для Дмитра. У своєму інстаграмі він поділився невтішними відгуками про перший день роботи, зізнавшись, що його здоров'я підкосило. Ступка зазначив, що робота виявилася набагато складнішою, ніж він очікував, і фізичні навантаження виявилися занадто важкими для нього.

Мій перший і останній день на роботі в мувінгу. Спину надірвав, геморой наростив. Усе, досить,

– заявив Дмитро.



Дмитро Ступка звільнився з роботи у перший день / Скриншот з інстаграму актора

Попри свою звичку до напружених графіків і інтенсивних зйомок, ця робота стала для Дмитра справжнім викликом. Він вирішив, що варто зосередитися на здоров'ї та безпеці, і, зрештою, залишив цю професію після першого ж дня.

Як Дмитро Ступка живе у США

Дмитро Ступка виїхав до США восени 2021 року разом із тодішньою дружиною, блогеркою Поліною Логуновою, та їхньою дочкою Богданою. За словами актора, він мав намір повернутися в Україну, навіть купив квитки на 23 лютого 2022 року. Однак плани змінилися, коли розпочалася повномасштабна війна, і повітряний простір закрили.

Він казав, що тепер розглядає можливість "жити на дві країни". Після розлучення з Поліною актор усвідомлює, що їхня спільна дочка, ймовірно, залишиться жити в Америці.

Ступка каже, що планує повернутися в Україну після завершення війни, адже тут у нього залишилися кар'єра та друзі. Він прагне підтримувати зв'язок із Богданою і регулярно прилітатиме до США, щоб бачитися з донькою.