Третья часть франшизы Disney действительно находится в разработке. Еще в далеком 2019 году Энн Хэтэуэй проговорилась, что продолжение хотят снять. Сейчас же создатели приступили к конкретным действиям, пишет 24 Канал.

"Дневники принцессы" – что известно о новом фильме

В октябре 2024 года официально стало известно, что Энн возвращается к своей роли и дополнительно выступит в качестве продюсера, а режиссером станет Адель Лим. В мае этого года она рассказала, что работа над фильмом идет хорошо, но команда прежде всего хочет "правильно передать историю", а не просто воспользоваться ностальгией по первым двум фильмам.

Однако по состоянию на август 2026 года фильм еще не перешел в стадию съемок. Также не существует ни одного трейлера с новыми кадрами. Все, что есть в сети, – это либо фанатские видео, либо видео, сгенерированные искусственным интеллектом.

Джули Эндрюс, сыгравшая роль королевы и бабушки юной Мии, к сожалению, к своей роли не вернется. Сейчас ей 90 лет, и женщина считает, что уже отошла от экранных ролей. Актриса предпочитает писать книги и записывать подкасты.

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Джули Эндрюс в фильме "Дневники принцессы 2" / Кадр из фильма

Официально компания еще не публиковала подробностей сценария, но уже известно главное:

это прямое продолжение двух предыдущих частей, а не перезапуск истории;

события будут происходить во время правления Мии;

а также центральной темой станет любовь, ведь известно, что к ролям должны вернуться первая любовь девушки и мужчина, которого она поцеловала во втором фильме.

Известно, что для съемок уже арендовали замок.

Франшиза должна была выйти в свет раньше, однако участие Хэтэуэй в других масштабных проектах отнимало у нее все силы. Кроме того, актриса сейчас беременна, поэтому неизвестно, как создатели справляются с этой ситуацией. Также команда хочет без спешки доработать сценарий, чтобы фильм не разочаровал зрителей.

Когда состоится премьера фильма

Пока никакой официальной даты не объявлено. В сети можно встретить даты в 2026 и 2027 годах, однако это лишь предположения.

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