Третя частина франшизи Disney дійсно перебуває у розробці. Ще у далекому 2019 році Енн Гетевей обмовилась, що продовження хочуть зняти. Зараз же творці перейшли до конкретних дій, пише 24 Канал.

"Щоденники принцеси" – що відомо про новий фільм

У жовтні 2024 року офіційно стало відомо про те, що Енн повертається до своєї ролі і матиме додатково роль продюсерки, а режисеркою стане Адель Лім. У травні цього року вона розповіла, що робота над фільмом іде добре, але команда насамперед хоче "зробити історію правильно", а не просто скористатися ностальгією за першими двома фільмами.

Однак станом на серпень 2026 році фільм ще не перейшов до стадії знімань. Також не існує жодного трейлера з новими кадрами. Усе, що є у мережі, це або фанатські відео, або згенеровані штучним інтелектом.

Джулі Ендрюс, яка зіграла роль королеви та бабусі юної Мії, на жаль, до своєї ролі не повернеться. Зараз їй 90 років і жінка вважає, що вже відійшла від екранних ролей. Акторка віддає перевагу написанню книжок і запису подкастів.

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Джулі Ендрюс у фільмі "Щоденники принцеси 2" / Кадр із фільму

Офіційно компанія ще не публікувала деталей сценарію, але вже відомо головне:

це пряме продовження двох попередніх частин, а не перезапуск історії;

події відбуватимуться під час правління Мії;

а також центральною темою буде і кохання, адже відомо, що до ролей мали б повернутись перше кохання дівчини і чоловік, якого вона поцілувала у другому фільмі.

Відомо, що для знімань вже орендували замок.

Франшиза мала вийти у світ раніше, однак залученість Гетевей в інших масштабних проєктах забирала весь її ресурс. Крім того, акторка зараз вагітна, тому невідомо, як із цією ситуацією розбираються творці. Також команда хоче без поспіху зробити сценарій, щоб фільм не розчарував глядачів.

Коли відбудеться прем'єра фільму

Наразі жодної офіційної дати не оголошено. На просторах мережі можна зустріти дати у 2026 та 2027 роках, однак це тільки припущення.

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