История о любовном треугольнике между двумя вампирами и обычной девушкой завершилась в 2017 году. С тех пор жизнь актеров сильно изменилась – кто-то основал собственный бренд алкоголя, а некоторые даже поддержал Украину в войне. Кино 24 подробнее расскажет, как изменились звезды сериала "Дневники вампира".

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Елена Гилберт – Нина Добрев

Актриса появилась в фильме "Каменяр" и продолжает сниматься в кинолентах. В июле Нина посетила Олимпиаду-2024 в Париже вместе со своим избранником, сноубордистом Шоном Уайтом. Добрев довольно часто посещает модные показы мировых брендов.



Как изменились актеры "Дневников вампира" / Коллаж Кино 24

Стефан Сальваторе – Пол Уэсли

В этом году Уэсли порадовал появлением в нескольких эпизодах сериала "Звездный путь: Странные новые миры" и также получил многочисленное количество кинопремий. В то же время мужчина продолжает заниматься, совместным с Йеном Сомерхолдером, бизнесом по изготовлению бурбона Brother's Bond. Сейчас Пол находится в отношениях с моделью Натали Кукенберг.



Как изменились актеры "Дневников вампира" / Коллаж Кино 24

Деймон Сальваторе – Йен Сомерхолдер

После окончания съемок "Дневников вампира" Йен заявил о прекращении своей актерской карьеры. Сомерхолдер занимается продюсированием и экологической активностью. К тому же мужчина приобщается к делам, совместного с Полом Уэсли, бизнеса – бренда бурбона. Йен женат на звезде "Сумерек" Ники Рид.



Как изменились актеры "Дневников вампира" / Коллаж Кино 24

Бонни Беннет – Кэт Грэм

Актриса и певица работала над съемками фильма "Майкл", который должен выйти в 2025 году. В этом году, в августе Кэт посетила украинских детей-переселенцев в Будапеште в рамках программы, организованной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Своим визитом она продемонстрировала поддержку украинцам, пострадавшим в результате войны.



Как изменились актеры "Дневников вампира" / Коллаж Кино 24

Кэролайн Форбс – Кэндис Кинг

Актриса все реже появляется в кинолентах. Однако, она довольно активно ведет соцсети, где занимается рекламой брендов и рассказывает о своей жизни. Кэндис имеет двоих детей.



Как изменились актеры "Дневников вампира" / Коллаж Кино 24

Клаус Майклсон – Джозеф Морган

В этом году актер появился в военно-фантастическом сериале Halo. Джозеф женат на актрисе Перси Уайт, с которой познакомился на съемках "Дневников вампира".



Как изменились актеры "Дневников вампира" / Коллаж Кино 24

О чем сериал "Дневники вампира"

Кинолента рассказывает о 17-летней Елене Гилберт, которая неожиданно знакомится с новым студентом Стефаном Сальваторе. Парень сразу захватил всех своим загадочным образом, однако никто не знает, что он вампир. Стефан не убивает людей для того, чтобы утолить жажду, тогда как его родной брат Деймон делает все наоборот. Мужчины влюбляются в Елену и в течение восьми сезонов будут выяснять тайны города Мистик Фоллс и сердца Гилберт.