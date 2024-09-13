Історія про любовний трикутник між двома вампірами та звичайною дівчиною завершилася у 2017 році. З того часу життя акторів сильно змінилося – хтось заснував власний бренд алкоголю, а дехто навіть підтримав Україну у війні. Кіно 24 детальніше розповість, як змінилися зірки серіалу "Щоденники вампіра".

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Єлена Гілберт – Ніна Добрєв

Акторка з'явилася у фільмі "Каменяр" та продовжує зніматися у кінострічках. У липні Ніна відвідала Олімпіаду-2024 у Парижі разом зі своїм обранцем, сноубордистом Шоном Вайтом. Добрєв доволі часто відвідує модні покази світових брендів.



Як змінилися актори "Щоденників вампіра" / Колаж Кіно 24

Стефан Сальваторе – Пол Веслі

Цьогоріч Веслі потішив появою у кількох епізодах серіалу "Зоряний шлях: Дивні нові світи" і також здобув численну кількість кінопремій. Водночас чоловік продовжує займатися, спільним з Єном Сомерголдером, бізнесом з виготовлення бурбона Brother's Bond. Наразі Пол перебуває у стосунках з моделлю Наталі Кукенберг.



Як змінилися актори "Щоденників вампіра" / Колаж Кіно 24

Деймон Сальваторе – Єн Сомерголдер

Після закінчення знімань "Щоденників вампіра" Єн заявив про припинення своєї акторської кар'єри. Сомерголдер займається продюсуванням та екологічною активністю. До того ж чоловік долучається до справ, спільного з Полом Веслі, бізнесу – бренду бурбона. Єн одружений з зіркою "Сутінок" Нікі Рід.



Як змінилися актори "Щоденників вампіра" / Колаж Кіно 24

Бонні Беннет – Кет Грем

Акторка і співачка працювала над зніманнями фільму "Майкл", який має вийти у 2025 році. Цьогоріч, у серпні Кет відвідала українських дітей-переселенців у Будапешті у рамках програми, організованої Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Своїм візитом вона продемонструвала підтримку українцям, які постраждали внаслідок війни.



Як змінилися актори "Щоденників вампіра" / Колаж Кіно 24

Керолайн Форбс – Кендіс Кінг

Акторка все рідше з'являється у кінострічках. Однак, вона доволі активно веде соцмережі, де займається рекламою брендів та розповідає про своє життя. Кендіс має двох дітей.



Як змінилися актори "Щоденників вампіра" / Колаж Кіно 24

Клаус Майклсон – Джозеф Морган

Цьогоріч актор з'явився у воєнно-фантастичному серіалі Halo. Джозеф одружений з акторкою Персі Вайт, з якою познайомився на зніманнях "Щоденників вампіра".



Як змінилися актори "Щоденників вампіра" / Колаж Кіно 24

Про що серіал "Щоденники вампіра"

Кінострічка розповідає про 17-річну Єлену Гілберт, яка несподівано знайомиться з новим студентом Стефаном Сальваторе. Хлопець одразу захопив усіх своїм загадковим образом, однак ніхто не знає, що він вампір. Стефан не вбиває людей задля того, щоб вгамувати спрагу, тоді як його рідний брат Деймон робить все навпаки. Чоловіки закохуються в Єлену та протягом восьми сезонів з'ясовуватимуть таємниці міста Містік Фоллс та серця Гілберт.