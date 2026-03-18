От этого разрывается сердце: какой фильм получил несправедливый финал

Укр Рус
18 марта, 23:07
2

Марта Гнат
Основные тезисы
Пожалуй, все уже успели увидеть и поплакать под фильм "До встречи с тобой". История, которая разбила сердца миллионам людей, действительно стала культовой.

Уже проходит 10 лет с момента выхода ленты, однако она до сих пор остается популярной. Видимо, должное надо отдать актрисе Эмилии Кларк, которая своей харизмой покорила зрителей. 24 Канал расскажет интересные факты о фильме, которые могли раньше не знать.

"До встречи с тобой" – что известно о фильме?

Год выхода: 2016

Жанр: романтическая драма

Продолжительность: 110 минут

Режиссер: Теа Шеррок

Рейтинг IMDb: 7,4

Актерский состав:

  • Эмилия Кларк;
  • Сэм Клафлин;
  • Джанет МакТир;
  • Чарльз Дэнс;
  • Мэттью Льюис.

Сюжет фильма

В центре истории – жизнерадостная и немного наивная девушка Луиза Кларк, которая находит работу сиделки молодого человека Уилла Трейнора. Когда-то он был активным и обожал путешествия, однако в результате несчастного случая оказался парализованным в инвалидной коляске.

Лу пробует вернуть Уиллу радость жизни: организует маленькие приключения, постоянно поддерживает, игнорирует его горькие слова, а потом все же влюбляется. Но она узнает, что мужчина принял решение относительно своего будущего, и ее задача становится гораздо тяжелее – убедить его, что жизнь имеет смысл.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные факты о фильме "До встречи с тобой"

  • Фильм снят по одноименному роману Джоджо Мойес.
  • Часть съемок проводилась в живописных локациях Великобритании и Швейцарии.
  • Лента по всему миру разожгла острую дискуссию на тему эвтаназии, которую продемонстрировали в сюжете.
  • Фильм стал коммерчески успешным и собрал более 200 миллионов долларов в прокате.