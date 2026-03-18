Уже проходит 10 лет с момента выхода ленты, однако она до сих пор остается популярной. Видимо, должное надо отдать актрисе Эмилии Кларк, которая своей харизмой покорила зрителей. 24 Канал расскажет интересные факты о фильме, которые могли раньше не знать.
"До встречи с тобой" – что известно о фильме?
Год выхода: 2016
Жанр: романтическая драма
Продолжительность: 110 минут
Режиссер: Теа Шеррок
Рейтинг IMDb: 7,4
Актерский состав:
- Эмилия Кларк;
- Сэм Клафлин;
- Джанет МакТир;
- Чарльз Дэнс;
- Мэттью Льюис.
Сюжет фильма
В центре истории – жизнерадостная и немного наивная девушка Луиза Кларк, которая находит работу сиделки молодого человека Уилла Трейнора. Когда-то он был активным и обожал путешествия, однако в результате несчастного случая оказался парализованным в инвалидной коляске.
Лу пробует вернуть Уиллу радость жизни: организует маленькие приключения, постоянно поддерживает, игнорирует его горькие слова, а потом все же влюбляется. Но она узнает, что мужчина принял решение относительно своего будущего, и ее задача становится гораздо тяжелее – убедить его, что жизнь имеет смысл.
Интересные факты о фильме "До встречи с тобой"
- Фильм снят по одноименному роману Джоджо Мойес.
- Часть съемок проводилась в живописных локациях Великобритании и Швейцарии.
- Лента по всему миру разожгла острую дискуссию на тему эвтаназии, которую продемонстрировали в сюжете.
- Фильм стал коммерчески успешным и собрал более 200 миллионов долларов в прокате.