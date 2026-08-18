Пеннивайз возвращается: HBO снимает "Оно: Добро пожаловать в Дерри 2" – будет еще страшнее

Похоже, Пеннивайз еще не наигрался. HBO продлил сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" на второй сезон, поэтому жителям городка снова придется разбираться с проблемами, которые точно не решаются посещением психолога.

Как сообщает Variety, первый сезон вышел в октябре 2025 года и стал приквелом к фильмам "Оно" 2017 и 2019 годов. События происходили преимущественно в 1962 году и рассказывали о предыдущих появлениях жуткого клоуна Пеннивайза.

Но во втором сезоне создатели решили пойти еще дальше – в буквальном смысле. События перенесутся в 1935 год, во времена Великой депрессии.



"Оно: Добро пожаловать в Дерри": смотреть тизер

Сюжет нового сезона "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Во 2-м сезоне история перенесется в 1935 год и расскажет о кровавой бойне, устроенной бандой Брэдли. Грабители приедут в Дерри за боеприпасами, но быстро поймут: полиция здесь далеко не самое страшное, с чем можно столкнуться.

Эту жуткую историю создатели взяли непосредственно из романа Стивена Кинга "Оно". Ведь если уж ехать в Дерри, то лучше сразу готовиться к худшему.

Атмосфера нового сезона тоже будет значительно мрачнее. Если первый сезон показывал зло под оболочкой обычного американского пригорода, то теперь Дерри предстанет почти как город-призрак – бедность, безработица, бездомность и люди, которые пытаются просто выжить.

То есть Пеннивайз на этот раз даже не будет главной проблемой. Экономика уже сделала свое дело.

Билл Скарсгард снова станет Пеннивайзом?

Актерский состав второго сезона пока официально не объявлен. В первом сезоне Билл Скарсгард снова сыграл Пеннивайза, но кто именно вернется на этот раз, HBO пока держит в секрете.

Над сериалом снова работают Энди и Барбара Мускетти вместе с Джейсоном Фуксом. Шоураннером второго сезона станет Брэд Калеб Кейн.

И, похоже, у создателей большие планы. Ранее Мускетти рассказывал о трехсезонной истории: после 1935 года команда хочет отправиться еще дальше в прошлое – к событиям 1908 года, которые также упоминаются в романе Кинга.

Так что если вы надеялись, что после первого сезона из Дерри наконец-то можно будет спокойно уехать, – плохие новости.

Кстати, Джонни Депп может снова стать Джеком Воробьем. Пока это еще не официальное возвращение, но продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер подтвердил, что команда ведет переговоры с актером и работает над сценарием шестой части.