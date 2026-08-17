Как сообщает justjared, 63-летний актер и музыкант в настоящее время обсуждает свое участие в новом фильме с продюсером Джерри Брукхаймером, что он сам и подтвердил.

По его словам, команда работает над сценарием и ведет переговоры с Деппом, поэтому есть надежда, что проект все-таки удастся запустить.

Ключевое слово здесь – "если". Ведь в прошлом году Брукхаймер уже говорил, что Депп согласится вернуться, если ему понравится написанная для него роль.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



"Пираты Карибского моря: На краю света" / Фото imdb



Но главным героем Джек уже не будет. И вот здесь фанатов ждет главный сюжетный поворот. По имеющейся информации, "Пираты Карибского моря 6" не будут очередной историей исключительно о Джеке Воробье.

Центральной героиней станет персонаж Марго Робби, а Воробью отведет роль второстепенного персонажа.

То есть Депп возвращается, но уже не обязательно будет тем самым капитаном, который в одиночку захватывал экран, корабли, ром и внимание зрителей.

Последний раз пираты выходили в море еще в 2017 году

Последняя часть франшизы – "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" – вышла в 2017 году.

Фильм собрал в мировом прокате почти 800 миллионов долларов, а общие кассовые сборы всей франшизы превысили 4,5 миллиарда долларов.

К слову, недавно другая голливудская звезда также лишилась большой роли после громкого скандала.