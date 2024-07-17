5 добрых мультфильмов, которые обязательно надо включить своим детям

Ежегодно на экраны выходит много хороших мультфильмов. Они, кстати, нравятся не только детям, но и взрослым, поэтому прекрасно подходят для семейного просмотра. Оттуда также можно почерпнуть немало полезного и интересного.

Редакция Кино 24 составила список добрых мультфильмов, которые являются обязательными для просмотра с детьми. Моментами сюжет очень трогает и заставляет задуматься о важном. Выбирайте что посмотреть в ближайшее время!

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"Душа" (2020)

В мультфильме рассказывается об учителе музыки Джо Гарднере, который проживает в Нью-Йорке. Однако мужчина всегда хотел заниматься другим делом, а именно играть джаз, хотя мама была против. Как-то герой попал на прослушивание, где его заметила Доротея Уильямс – настоящая звезда джаза. Джо почти приблизился к своей мечте, но вдруг падает в люк. Теперь главному герою придется искать выход из мира душ.

"Душа": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Зоотрополис" (2016)

Зоотрополис – это мегаполис, в котором живут совершенно разные животные. Однажды там начинает работать Джуди Хоппс – кролик-полицейский. Она сразу поняла, что конкуренция здесь – большая. Несмотря на это, Джуди настроена оптимистично и стремится удачно выполнять свою работу. Впоследствии ей приходится иметь дело с лисом-преступником.

"Зоотрополис": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Вперед и вверх" (2009)

Главный герой мультфильма – 78-летний дедушка, по имени Карл. Как-то он пообещал своей жене, что прикрепит к дому тысячу воздушных шариков, чтобы попасть в Южную Америку. Когда мужчине все удается сделать, к нему приходит мальчик Рассел. Так, новые знакомые вместе отправляются в увлекательное путешествие.

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"Вперед и вверх": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"ВАЛЛ-И" (2008)

В мультфильме показано будущее, где Земля – это мусорное хранилище. В этой реальности дома сделаны из кубиков, которые собирает ВАЛЛ-И – робот, что самостоятельно пытается все привести в порядок. Дело в том, что люди, разрушив планету, улетели в космос. Жизнь ВАЛЛ-И внезапно меняется, когда он встречает женщину.

"ВАЛЛ-И": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Пой" (2016)

По сюжету, зрители знакомятся с Бастером Муном – директором музыкального театра, который не смог построить успешную карьеру. Мужчина находится на грани краха, поскольку не может выплачивать зарплату своим сотрудникам и имеет кучу долгов. Однажды Бастер решает организовать певческий конкурс талантов, а победителю заплатить 1000 долларов. Однако его ассистентка случайно отметила другую сумму – 100 000 долларов. Так, на конкурс приходит очень много певцов, которые только начинают развиваться в этой сфере.

"Пой": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Надеемся, что вам понравились сюжеты предложенных мультфильмов. Поэтому айда смотреть их вместе с детьми!