Кино 24 собрало для вас фильмы, которые могут помочь оторваться от грустных мыслей и вселить веру в то, что все будет хорошо. Выбирайте ленту, которая заинтересовала вас больше всего и меняйте свою жизнь к лучшему.

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Фильмы, которые помогут пережить развод

"Давай, до свидания!"

Лола, очаровательная писательница, находится в счастливых отношениях со своим женихом Люком. Свадьба кажется ей естественным следующим шагом в их длительных отношениях. Однако Люк имеет другое мнение по этому поводу и решает озвучить его накануне свадьбы.

Внезапный развод оставляет Лолу разочарованной в любви, сексе и самой жизни. Но за видом заплаканной и подавленной девушки скрывается настоящий "стойкий оловянный солдатик", который готов показать, что она сильнее, чем кажется.

"Давай, до свидания": смотрите онлайн трейлер фильма

"В активном поиске"

Элис, Робин, Люси, Мег, Том и Дэвид живут в Нью-Йорке – одном из самых романтичных городов мира. В городе, где возможности для знакомств безграничны, можно быть довольным одиночеством или искать свою любовь на каждом шагу.

Нью-Йорк полон одиноких сердец, которые ищут знакомства для одной ночи, романтического уикенда или даже чего-то более серьезного. Всех этих людей объединяет желание научиться жить в постоянно меняющемся мире, где определение любви меняется в зависимости от настроения и желаний. В городе, который никогда не спит, нет времени на спокойствие; нужно уметь весело проводить время и наслаждаться жизнью.

"В активном поиске": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастье быть одной"

Флавия провела значительную часть своей жизни в окружении мужчин и редко бывала наедине. Она дважды была замужем, хотя эти браки не принесли ей счастья. Кроме того, она имела неудачный роман с женатым мужчиной. Из-за этих отношений Флавия чувствует постоянную зависимость от каждого, кто был частью ее жизни.

Она продолжает наблюдать за семьями своих бывших мужей, мучает подруг и сыновей своим присутствием, даже новые жены ее бывших попадают в этот список. Флавия уверена, что ей может помочь только психотерапевт Грюневальд. Этот специалист дает ей много советов, открывает новые возможности и напоминает, как хорошо быть одинокой и независимой.

"Счастье быть одной": смотрите онлайн трейлер фильма

"Есть, молиться, любить"

Лиз Гилберт – это современная женщина, которая решает отправиться в путешествие вокруг света, чтобы разобраться в своем внутреннем мире и найти новый смысл жизни. После тяжелого развода Лиз оказывается на жизненном перепутье, чувствуя потребность в изменениях.

Она решает взять год отпуска, покидает свою привычную зону комфорта и относительную стабильность, рискуя всем ради поиска нового пути. Во время своего путешествия Лиз испытывает широкий спектр новых эмоций: наслаждается простыми радостями итальянской кухни, открывает для себя магическую силу медитации и молитв в Индии, и, в конце концов, находит внутреннюю целостность и гармоничную любовь на Бали.

Это путешествие помогает ей открыть новые аспекты себя и своей жизни, показывая, что настоящее счастье и гармония могут быть только внутри себя.

"Есть, молиться, любить": смотрите онлайн трейлер фильма

"Последний отпуск"

Застенчивая женщина Джорджия Берд решает осуществить свою давнюю мечту. Она отправляется на роскошный европейский курорт, где планирует насладиться каждым оставшимся моментом.

Живописные пейзажи, старинные мощеные улочки, уличные торговцы с их яркими товарами, уютные продуктовые магазины и волшебная рождественская иллюминация создают сказочную атмосферу. К тому же в отеле Джорджию ошибочно принимают за богатую и эксцентричную персону.

Осознавая, что ей нечего терять, Джорджия начинает вести себя смело и раскованно, позволяя себе все, о чем раньше только мечтала. Она наслаждается жизнью на полную, несмотря на страхи и ограничения, которые раньше сдерживали ее.

"Последний отпуск": смотрите онлайн трейлер фильма

Иногда лучший способ справиться с трудностями – это отвлечься от них хотя бы на некоторое время. Оставьте все проблемы позади и окунитесь в другой мир. Возьмите выходной на работе, подготовьтесь к релаксации: запаситесь любимым мороженым и шоколадными конфетами. Организуйте настоящий киномарафон, где вы сможете насладиться любимыми фильмами или сериалами.