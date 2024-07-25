Кіно 24 зібрало для вас фільми, які можуть допомогти відірватись від сумних думок і вселити віру в те, що все буде добре. Обирайте стрічку, яка зацікавила вас найбільше та змінюйте своє життя на краще.

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Фільми, які допоможуть пережити розлучення

"Давай, до побачення!"

Лола, чарівна письменниця, перебуває в щасливих стосунках зі своїм нареченим Люком. Весілля здається їй природним наступним кроком у їхніх тривалих стосунках. Однак Люк має іншу думку з цього приводу і вирішує озвучити її напередодні весілля.

Раптове розлучення залишає Лолу розчарованою в коханні, сексі та самому житті. Але за виглядом заплаканої та пригніченої дівчини ховається справжній "стійкий олов'яний солдатик", який готовий показати, що вона сильніша, ніж здається.

"Давай, до побачення": дивіться онлайн трейлер фільму

"В активному пошуку"

Еліс, Робін, Люсі, Мег, Том і Девід живуть у Нью-Йорку – одному з найромантичніших міст світу. У місті, де можливості для знайомств безмежні, можна бути задоволеним самотністю або шукати свою любов на кожному кроці.

Нью-Йорк сповнений самотніх сердець, які шукають знайомства для однієї ночі, романтичного вікенду або навіть чогось серйознішого. Усіх цих людей об'єднує бажання навчитися жити в постійно мінливому світі, де визначення любові змінюється залежно від настрою та бажань. У місті, яке ніколи не спить, немає часу на спокій; потрібно вміти весело проводити час і насолоджуватися життям.

"В активному пошуку": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щастя бути одною"

Флавія провела значну частину свого життя в оточенні чоловіків і рідко бувала наодинці. Вона двічі була у шлюбі, хоча ці шлюби не принесли їй щастя. Крім того, вона мала невдалий роман з одруженим чоловіком. Через ці стосунки Флавія відчуває постійну залежність від кожного, хто був частиною її життя.

Вона продовжує спостерігати за сім'ями своїх колишніх чоловіків, мучить подруг і синів своєю присутністю, навіть нові дружини її колишніх потрапляють у цей список. Флавія впевнена, що їй може допомогти лише психотерапевт Грюневальд. Цей фахівець дає їй багато порад, відкриває нові можливості та нагадує, як добре бути самотньою і незалежною.

"Щастя бути одною": дивіться онлайн трейлер фільму

"Їсти, молитися, кохати"

Ліз Гілберт – це сучасна жінка, яка вирішує вирушити в подорож навколо світу, щоб розібратися у своєму внутрішньому світі та знайти новий сенс життя. Після важкого розлучення Ліз опиняється на життєвому роздоріжжі, відчуваючи потребу в змінах.

Вона вирішує взяти рік відпустки, залишає свою звичну зону комфорту та відносну стабільність, ризикуючи всім заради пошуку нового шляху. Під час своєї подорожі Ліз відчуває широкий спектр нових емоцій: насолоджується простими радощами італійської кухні, відкриває для себе магічну силу медитації та молитов в Індії, і, зрештою, знаходить внутрішню цілісність та гармонійне кохання на Балі.

Ця подорож допомагає їй відкрити нові аспекти себе і свого життя, показуючи, що справжнє щастя і гармонія можуть бути лише всередині себе.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Остання відпустка"

Сором'язлива жінка Джорджія Берд вирішує здійснити свою давню мрію. Вона вирушає на розкішний європейський курорт, де планує насолодитися кожним моментом, що залишився.

Мальовничі краєвиди, старовинні бруковані вулички, вуличні торговці з їхніми яскравими товарами, затишні продуктові крамниці та чарівна різдвяна ілюмінація створюють казкову атмосферу. До того ж у готелі Джорджію помилково приймають за багату та ексцентричну персону.

Усвідомлюючи, що їй нічого втрачати, Джорджія починає поводитися сміливо та розкуто, дозволяючи собі все, про що раніше тільки мріяла. Вона насолоджується життям на повну, не зважаючи на страхи та обмеження, які раніше стримували її.

"Остання відпустка": дивіться онлайн трейлер фільму

Іноді найкращий спосіб впоратися з труднощами – це відволіктися від них хоча б на деякий час. Залиште всі проблеми позаду і пориньте в інший світ. Візьміть вихідний на роботі, підготуйтеся до релаксації: запасіться улюбленим морозивом і шоколадними цукерками. Організуйте справжній кіномарафон, де ви зможете насолодитися улюбленими фільмами чи серіалами.