Легендарний ситком вперше з'явився на екранах у далекому 1994 році, однак останніми роками люди почали робити меми з "Друзів", які заполонили мережу. Одним із найчастіших героїв смішних роликів або фотографій стає саме Метт Леблан, оскільки його герой дуже кумедний. Детальніше про це читайте у матеріалі Кіно 24.

Меми та смішні цитати Метта Леблана з серіалу "Друзі"

Фраза Джої Тріббіані "how you doing" ("як справи") справді стала культовою, оскільки у серіалі він її повторює дуже часто. Актор до того ж робить це неймовірно харизматично – така подача запам'яталася глядачам.

Кадр, де у Джої наляканий погляд, буквально розлетівся тіктоком та інстаграмом. Люди вже встигли зробити багато смішних мемів до різних ситуацій. Багато хто впізнає себе, коли бачить цей фрагмент.

"Why, God, why? We had a deal. Let the others grow old, not me" ("Чому, Боже, чому? У нас була угода. Хай інші старіють, а не я") – одна з найпопулярніших реплік Метта Леблана у серіалі "Друзі", адже вона дуже реалістична. Багато людей не люблять свій день народження, бо вони старіють, тому бачать у Джої себе.

Шанувальникам відомо, що Джої Тріббіані обожнює поїсти. У серіалі він робить це постійно та не любить ділитися їжею з іншими. Така звичка героя також породила багато відео та смішних мемів.

У часи серіалу "Друзі" Метт Лаблан зачаровував своєю зовнішністю багатьох жінок. Він буквально був ідеалом краси. Люди й досі роблять відео з актором, де захоплюються тим, який гарний вигляд він колись мав. До речі, зараз, у свої 57 років, чоловік також добре зберігся та, ймовірно, й досі має палких шанувальниць.

Акторові Метту Леблану варто подякувати за класне дитинство, оскільки серіалом "Друзі" захоплювалося чимало людей. Тішить, що пройшли роки, а його згадують й досі. Зокрема, у мемах.