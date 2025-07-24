Сальвадору Пласенсіа загрожує максимальне покарання – десять років ув'язнення у федеральній в'язниці за кожним пунктом звинувачення. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на CNN.

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Лікар визнав себе винним у розповсюдженні кетаміну

Слухання має відбутися 3 грудня. Сальвадор Пласенсіа залишатиметься на волі під заставу. Через адвокатів лікар повідомив, що відмовиться від медичної ліцензії впродовж наступних шести тижнів.

Пласенсіа заявив, що "глибоко розкаюється за рішення щодо лікування, які він прийняв, коли давав кетамін Меттью Перрі". Лікар бере на себе повну відповідальність і визнає себе винним у розповсюдженні наркотиків. Сальвадор також визнав, що був нездатний захистити актора, "який був особливо вразливим через залежність".

Сальвадор Пласенсіа – один із п'яти осіб, яким висунуто звинувачення у зв'язку зі смертю зірки серіалу "Друзі". За словами прокурорів, підпільна мережа продавців і постачальників наркотиків відповідальна за розповсюдження кетаміну, який вбив Перрі.

Лікарю загрожує максимальне покарання у вигляді 40 років позбавлення волі, нагляд протягом трьох років і штраф.

Коротко про смерть Меттью Перрі