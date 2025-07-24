Сальвадору Пласенсиа грозит максимальное наказание – десять лет заключения в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на CNN.

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Врач признал себя виновным в распространении кетамина

Слушание должно состояться 3 декабря. Сальвадор Пласенсиа будет оставаться на свободе под залог. Через адвокатов врач сообщил, что откажется от медицинской лицензии в течение следующих шести недель.

Пласенсиа заявил, что "глубоко раскаивается за решения по лечению, которые он принял, когда давал кетамин Мэттью Перри". Врач берет на себя полную ответственность и признает себя виновным в распространении наркотиков. Сальвадор также признал, что был неспособен защитить актера, "который был особенно уязвимым из-за зависимости".

Сальвадор Пласенсиа – один из пяти человек, которым предъявлено обвинение в связи со смертью звезды сериала "Друзья". По словам прокуроров, подпольная сеть продавцов и поставщиков наркотиков ответственна за распространение кетамина, который убил Перри.

Врачу грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы, надзор в течение трех лет и штраф.

Коротко о смерти Мэттью Перри