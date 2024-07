Легендарный ситком впервые появился на экранах в далеком 1994 году, однако в последние годы люди начали делать мемы из "Друзей", которые заполонили сеть. Одним из самых частых героев смешных роликов или фотографий становится именно Мэтт Леблан, поскольку его герой очень смешной. Подробнее об этом читайте в материале Кино 24.

Тоже интересно Как изменилась после успеха в "Бриджертонах" Симон Эшли, которая сыграла роль мисс Кейт Шармы

Мемы и смешные цитаты Мэтта Леблана из сериала "Друзья"

Фраза Джои Триббиани "how you doing" ("как дела") действительно стала культовой, поскольку в сериале он ее повторяет очень часто. Актер к тому же делает это невероятно харизматично – такая подача запомнилась зрителям.

Кадр, где у Джои напуганный взгляд, буквально разлетелся тиктоком и инстаграмом. Люди уже успели сделать много смешных мемов к разным ситуациям. Многие узнают себя, когда видят этот фрагмент.

"Why, God, why? We had a deal. Let the others grow old, not me" ("Почему, Бог, почему? У нас была сделка. Пусть другие стареют, а не я") – одна из самых популярных реплик Мэтта Леблана в сериале "Друзья", ведь она очень реалистична. Многие люди не любят свой день рождения, потому что они стареют, поэтому видят в Джои себя.

Поклонникам известно, что Джои Триббиани обожает поесть. В сериале он делает это постоянно и не любит делиться едой с другими. Такая привычка героя также породила много видео и смешных мемов.

Во времена сериала "Друзья" Мэтт Лаблан очаровывал своей внешностью многих женщин. Он буквально был идеалом красоты. Люди до сих пор делают видео с актером, где восхищаются тем, как хорошо он когда-то выглядел. Кстати, сейчас, в свои 57 лет, мужчина также хорошо сохранился и, вероятно, до сих пор имеет страстных поклонниц.

Актера Мэтта Леблана стоит поблагодарить за классное детство, поскольку сериалом "Друзья" увлекалось немало людей. Радует, что прошли годы, а его вспоминают до сих пор. В частности, в мемах.