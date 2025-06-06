Они заставляют смеяться, плакать и переживать за вымышленных героев больше, чем за некоторых знакомых. Кино 24 подготовил подборку культовых сериалов, которые стоит увидеть каждому.

Смотрите также Остросюжетный фильм, который захватывает с первых минут и никого не оставляет равнодушным: что это за лента

"Во все тяжкие"

Количество сезонов: 5

Оценка IMDb: 9.5/10

Уолтер Уайт работал обычным учителем химии в Нью-Мексико, пока не узнал о своей страшной болезни. Мужчина не хотел оставить собственную семью без денег, поэтому решил начать производство метамфетамина. Вместе с бывшим учеником он создает лабораторию и через некоторое время погружается в криминальный мир.

"Во все тяжкие": смотрите трейлер сериала онлайн

"Игра престолов"

Количество сезонов: 8

Оценка IMDb: 9.2/10

Сюжет сериала разворачивается в вымышленном мире Вестерос. Там самые влиятельные аристократические роды борются за власть над Семью Королевствами. Пока представители элиты стремятся получить трон, возникает значительно более серьезная проблема в виде армии мертвых, которую возглавляет Король Ночи.

"Игра престолов": смотрите трейлер сериала онлайн

"Клан Сопрано"

Количество сезонов: 6

Оценка IMDb: 9.2/10

Итало-американский мафиози Тони Сопрано сталкивается с проблемами не только в криминальном бизнесе, но и в семье. Чтобы справиться со стрессом, он начинает посещать психотерапевта. Однако Тони не очень хочется говорить со специалистом о своей работе.

"Клан Сопрано": смотрите трейлер сериала онлайн

О других криминальных драмах – читайте далее в нашем материале.

"Друзья"

Количество сезонов: 10

Оценка IMDb: 8.9/10

Рэйчел, Росс, Моника, Чендлер, Джо и Фиби живут в Нью-Йорке и часто встречаются в кафе Central Perk. Они вместе проходят через все жизненные вызовы, делятся радостями и проблемами друг с другом. Самое главное в истории героев – это крепкая дружба, которая делает их ежедневную совместную жизнь веселее.

"Друзья": смотрите трейлер сериала онлайн

"Шерлок"

Количество сезонов: 4

Оценка IMDb: 9.1/10

Шерлок Холмс – гениальный детектив, известный способностью решить самые сложные и запутанные дела жителей Лондона. Ему помогает доктор Джон Ватсон, военный врач, вернувшийся из Афганистана. Главные герои в течение четырех сезонов сталкиваются с новыми вызовами и преступниками, но больше всего хлопот Шерлоку доставляет профессор Джеймс Мориарти – гений криминального мира.

"Шерлок": смотрите трейлер сериала онлайн