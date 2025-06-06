Вони змушують сміятися, плакати та переживати за вигаданих героїв більше, ніж за деяких знайомих. Кіно 24 підготував добірку культових серіалів, які варто побачити кожному.

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"Пуститися берега"

Кількість сезонів: 5

Оцінка IMDb: 9.5/10

Волтер Вайт працював звичайним вчителем хімії у Нью-Мексико, поки не дізнався про свою страшну хворобу. Чоловік не хотів залишити власну родину без грошей, тому вирішив почати виробництво метамфетаміну. Разом із колишнім учнем він створює лабораторію та через деякий час поринає в кримінальний світ.

"Пуститися берега": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Гра престолів"

Кількість сезонів: 8

Оцінка IMDb: 9.2/10

Сюжет серіалу розгортається у вигаданому світі Вестерос. Там найвпливовіші аристократичні роди борються за владу над Сімома Королівствами. Поки представники еліти прагнуть здобути трон, виникає значно серйозніша проблема у вигляді армії мертвих, яку очолює Король Ночі.

"Гра престолів": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Клан Сопрано"

Кількість сезонів: 6

Оцінка IMDb: 9.2/10

Італо-американський мафіозі Тоні Сопрано стикається з проблемами не лише в кримінальному бізнесі, але й у родині. Щоб впоратися зі стресом, він починає відвідувати психотерапевта. Однак Тоні не дуже хочеться говорити з фахівцем про свою роботу.

"Клан Сопрано": дивіться трейлер серіалу онлайн

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"Друзі"

Кількість сезонів: 10

Оцінка IMDb: 8.9/10

Рейчел, Росс, Моніка, Чендлер, Джо та Фібі живуть у Нью-Йорку та часто зустрічаються у кафе Central Perk. Вони разом постають через всі життєві виклики, діляться радощами та проблемами одне з одним. Найголовніше в історії героїв – це міцна дружба, яка робить їхнє щоденне спільне життя веселішим.

"Друзі": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Шерлок"

Кількість сезонів: 4

Оцінка IMDb: 9.1/10

Шерлок Холмс – геніальний детектив, відомий здатністю розв'язати найскладніші й найзаплутаніші справи жителів Лондона. Йому допомагає доктор Джон Ватсон, військовий лікар, який повернувся з Афганістану. Головні герої протягом чотирьох сезонів стикаються з новими викликами й злочинцями, але найбільше клопотів Шерлоку завдає професор Джеймс Моріарті – геній кримінального світу.

"Шерлок": дивіться трейлер серіалу онлайн