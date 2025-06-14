Мова йде про серіал "Відділ нерозкритих справ" (Dept. Q). Кіно 24 розповість більше про сюжет та чи можна переглянути його за один день.

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Сюжет серіалу "Відділ нерозкритих справ"

У центрі сюжету – детектив Карл Морк, який працює в поліції Единбурга. Завдяки блискучому розуму йому вдавалося розкривати найскладніші справи. Але якось чоловіка спіткала трагічна ситуація, внаслідок якої напарник Карла зазнав важких травм, а інший поліціянт загинув.

Попри докори сумління, Морк повертається до роботи та стає головою новоствореного відділу нерозкритих справ – тих, що довгий час залишаються без відповідей. Разом з Карлом працює колишній сирійський поліцейський Акрам Салім, молода курсантка Роуз та напарник Карла – Джеймс Гарді, паралізований після поранення.

Команда береться розслідувати зникнення прокурорки Меррітт Лінгард. Вони заново перечитують документи, спілкуються з людьми та поступово відкривають нові важливі факти. Тоді як сам Карл починає щоразу більше розуміти самого себе і свої страхи.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн

Чи можна подивитися за один день

"Відділ нерозкритих справ" складається з 9 епізодів, кожен з яких триває від 40 до 70 хвилин. Загальна його тривалість 7 – 8 годин.

Якщо ви переглядатимете серіал без перерв у свій вільний день, – так, його можна переглянути за один день. Якщо ж ваш графік не такий вільний, буде комфортніше розділити серіал на 2 – 3 частини.