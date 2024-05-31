В частности, она рассказала, что Уиллис – "замечательный дедушка" и сообщила, что он был свидетелем первых шагов ее дочери. В материале узнаете подробности о самочувствии актера.

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Дочь Брюса Уиллиса поделилась положительными новостями: подробности

Знаменитый актер из "Крепкого орешка" Брюс Уиллис, болея деменцией, все еще узнает своих родных и с большой радостью встречает свою внучку Луэтту, наследницу Румер. Недавно они посетили артиста, который радушно встретил своих гостей.

Румер поделилась, что ее отец теперь так же ласково относится к своей внучке, как и к своим дочерям. Это может свидетельствовать о том, что болезнь больше не прогрессирует.

Лу только начала немного ходить, и она подошла именно к нему. И это было так мило. Он папа девочек, со всех сторон. Я видела его поведение с моими сестрами, моими младшими сестрами. И я снова увидела то же самое, когда это произошло с моей дочерью,

– рассказала она.

Она поделилась, что наслаждается встречами со своей матерью и отцом в местах, которые имеют значение для ее сердца и воспоминаний. Семья Брюса Уиллиса старается проводить с ним как можно больше времени.

Брюс Уиллис тяжело болеет деменцией: что известно