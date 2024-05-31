Я видела его поведение, – дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса поделилась позитивными новостями
Источник:Today
Брюс Уиллис – знаменитый голливудский актер, сейчас болеет деменцией. Однако его дочь 35-летняя Румер Уиллис рассказала о положительных изменениях в самочувствии отца.
В частности, она рассказала, что Уиллис – "замечательный дедушка" и сообщила, что он был свидетелем первых шагов ее дочери. В материале узнаете подробности о самочувствии актера.
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Дочь Брюса Уиллиса поделилась положительными новостями: подробности
Знаменитый актер из "Крепкого орешка" Брюс Уиллис, болея деменцией, все еще узнает своих родных и с большой радостью встречает свою внучку Луэтту, наследницу Румер. Недавно они посетили артиста, который радушно встретил своих гостей.
Румер поделилась, что ее отец теперь так же ласково относится к своей внучке, как и к своим дочерям. Это может свидетельствовать о том, что болезнь больше не прогрессирует.
Лу только начала немного ходить, и она подошла именно к нему. И это было так мило. Он папа девочек, со всех сторон. Я видела его поведение с моими сестрами, моими младшими сестрами. И я снова увидела то же самое, когда это произошло с моей дочерью,
– рассказала она.
Она поделилась, что наслаждается встречами со своей матерью и отцом в местах, которые имеют значение для ее сердца и воспоминаний. Семья Брюса Уиллиса старается проводить с ним как можно больше времени.
Брюс Уиллис тяжело болеет деменцией: что известно
- Два года назад Брюс Уиллис получил диагноз неизлечимой афазии.
- Это привело к ухудшению его речи и состояния в целом.
- В 2023 году врачи обнаружили, что у кинозвезды начала прогрессировать деменция.
- С тех пор актерская карьера "крепкого орешка" завершилась.
- Семья Брюса Уиллиса сделала выбор говорить открыто о его заболевании. Румер подчеркнула, что их цель – привлечь внимание к этой болезни с надеждой на разработку новых лекарств.