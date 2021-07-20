Дочь Мэтта Дэймона критикует фильмы с отцом

Американский актер и продюсер Мэтт Дэймон в интервью американской изданию CBS Sunday Morning рассказал о фильме "Стиллуотер", личнjq жизнb и, как воспитывает четырех дочерей. Также актер признался, что его 15-летняя дочь Изабелла больше всего его критикует.

По словам актера, дочь отказывается смотреть любой родителей фильм, который может показать его хорошие актерские способности. В частности, она не желает пересматривать фильм "Умница Уилл Хантинґ".

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Мэтт Дэймон также говорит, что дочь всегда любила критиковать его карьеру.

Моя дочь сказала: "Эй, помнишь тот фильм, который ты снял, "Стена". Я говорю: "Он назывался "Великая стена". А она в ответ: "Папа, в этом фильме не было ничего великого". Она крепко держит меня на земле", – рассказал актер в интервью CBS Sunday Morning.

Интервью CBS Sunday Morning с Мэттом Деймоном: смотрите видео

В интервью актер заверил, что несмотря на критику Изабеллы, он счастлив, ведь семья всегда с пониманием относится к его работе.

Мне нравится, что они знают, что я люблю свою работу. Они знают, что это отнимает много времени и много сил, и это наполняет меня,

– отметил Деймон.

, что на Каннском фестивале 2021 года состоялась премьера криминального триллера "" с Мэттом Дэймоном в главной роли.

В Украине премьера криминального триллера "Стиллуотер" с Мэттом Дэймоном в главной роли состоится 9 сентября 2021 года.

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Об известно о персонаже Деймона в "Стиллуотер"?

В фильме актер играет простого строителя из Оклахомы, дочь которого (Эбигейл Бреслин) сидит во французской тюрьме за убийство, которое она совершил во время обучения за рубежом. Сценарий фильма напоминает известное дело Аманды Нокс, так как персонаж Деймона – Билл Бейкер неустанно работает, чтобы доказать невиновность своего ребенка и нанимает дорогих адвокатов. Судьба Билла сводит его с матерью-одиночкой (Камилла Коттина) и ее дочерью (Лилу Сиово).

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