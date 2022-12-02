Звезда фильмов "Форсаж" трагически погибла 30 ноября 2013 года. Это произошло во время автокатастрофы, когда он вместе с другом ехал на красном Porsche.

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Дочь погибшего актера Пола Уокера почтила отца

На фото, которым поделилась Уокер, изображена она в дошкольном возрасте и Пол, который учит правильно держать шар во время боулинга.

Девять лет без тебя. Я тебя очень сильно люблю, мой ангел,

– трогательно написала Мидоу.

Мидоу Уокер почтила память отца Пола Уокера / Скриншот сообщения

Девушка каждый год публикует фото из семейного архива, чтобы оставить воспоминания об отце.

"Я люблю и скучаю по тебе бесконечно. Сегодня и каждый день я праздную твою жизнь, твою любовь. И ты, мой лучший друг", – писала звезда прошлого года.



Мидоу Уокер почтила память отца Пола Уокера / Фото из инстаграма

Смерть Пола Уокера – что известно