"Девять лет без тебя": дочь погибшего Пола Уокера тронула семейным фото с отцом
Источник:Инстаграм Мидоу Уокер
Дочь покойного Пола Уокера, Мидоу Уокер, почтила память отца в день годовщины его смерти. Девушка показала семейное архивное фото.
Звезда фильмов "Форсаж" трагически погибла 30 ноября 2013 года. Это произошло во время автокатастрофы, когда он вместе с другом ехал на красном Porsche.
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Дочь погибшего актера Пола Уокера почтила отца
На фото, которым поделилась Уокер, изображена она в дошкольном возрасте и Пол, который учит правильно держать шар во время боулинга.
Девять лет без тебя. Я тебя очень сильно люблю, мой ангел,
– трогательно написала Мидоу.
Девушка каждый год публикует фото из семейного архива, чтобы оставить воспоминания об отце.
"Я люблю и скучаю по тебе бесконечно. Сегодня и каждый день я праздную твою жизнь, твою любовь. И ты, мой лучший друг", – писала звезда прошлого года.
Мидоу Уокер почтила память отца Пола Уокера / Фото из инстаграма
Смерть Пола Уокера – что известно
- Пол Уокер трагически погиб 30 ноября 2013 года. Во время автокатастрофы за рулем находился друг актера Роджер Родас. Муж превысил предел разрешенной скорости, на одном из виражей не справился с управлением и влетел в дерево.
- От сильного удара автомобиль раскололся пополам. Через 60 секунд вспыхнул. Пол Уокер фактически сгорел заживо, его тело было неузнаваемым.
- К смерти знаменитости его дочери было 15 лет.