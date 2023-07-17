Завершили съемки 14 сезона "Доктора Кто": как выглядит главный актер Шути Гатва

В Великобритании завершились съемки 14 сезона сериала "Доктор Кто". Главную роль сыграл известный актер Шути Гатва, которого мы знаем за шоу "Половое воспитание".

О завершении производства сообщил шоуранер проекту Рассел Т. Дэвис в своих соцсетях. Он также поделился фото счастливой команды после снятых финальных сцен, передает 24 Канал.

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Завершили съемки 14 сезона "Доктора Кто"

Съемки начались в декабре прошлого года и продолжались около 6 месяцев. Ранее команда заявляла, что сразу после 14 сезона начнет съемку продолжения, однако из-за забастовки SAG-AFTRA съемки перенесут.

Закругляемся,

– написал Рассел Т. Дэвис в своих соцсетях.

Финальный трейлер, вероятно, еще не готов, хотя ожидается, что Гатва дебютирует в роли нового Доктора Кто уже через несколько месяцев – 23 ноября 2023 – в день 60-летия проекта.

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Как выглядит Шути Гатва в образе Доктора Кто

Шути Гатва известен своей смелой, легкой модой (от костюма Valentino с латексными перчатками до ярких оттенков шелка Ozwald Boateng), поэтому приятно узнать, что его Доктор собирается противостоять тенденциям одного образа и использовать несколько.

В новом Докторе Кто, кстати, Шуте Гатва будет носить множество серебряных кольц и некоторые "галлифрейские татуировки на ногтях".

Нетерпеливые поклонники, кстати, следили за хештегом #dwsr (Doctor Who Set Report) в твиттере, чтобы увидеть интересные моменты съемок. Недавно появилось множество новых фотографий Шути Гатвы в эффектном длинном кожаном плаще с яркой полоской, в лососевой красно-синей рубашке и белых кроссовках.

В апреле BBC порадовала поклонников еще одним совершенно новым образом от Шути Гатвы и Молли Гибсон – миловидного синего костюма в тонкую полоску с высоким воротником и афро, а также смелого черно-белого мини-платья Гибсон с большими манжетами и ботинками белого цвета.

К слову, "Доктор Кто" – самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он выходил в Великобритании с 1963 по 1989 год. В 2005 году шоу было восстановлено, но нумерация сезонов началась заново. Сериал имеет несколько спинофов:

"Торчвуд" (2006 год),

"Приключения Сары Джейн" (2007 год),

"К-9",

"Класс".

Главную роль сыграли 13 разных актеров.