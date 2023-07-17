Про завершення виробництва повідомив шоуранер проєкту Рассел Т. Девіс у своїх соцмережах. Він також поділився фото щасливої команди після знятих фінальних сцен, передає 24 Канал.

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Завершили зйомки 14 сезону "Доктора Хто"

Зйомки розпочалися у грудні минулого року і тривали близько 6 місяців. Раніше команда заявляла, що одразу після 14 сезону розпочне фільмування продовження, однак, через страйк SAG-AFTRA зйомки перенесуть.

Закругляємося,

– написав Рассел Т. Девіс у своїх соцмережах.

Фінальний трейлер, ймовірно, ще не готовий, хоча очікується, що Гатва дебютує у ролі нового Доктора Хто вже за кілька місяців – 23 листопада 2023 року – у день 60-річчя проєкту.

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Як виглядає Шуті Гатва в образі Доктора Хто

Шуті Гатва відомий своєю сміливою, легкою модою (від костюма Valentino з латексними рукавичками до яскравих відтінків шовку Ozwald Boateng), тож приємно дізнатися, що його Доктор збирається протистояти тенденції одного образу та натомість використовувати кілька.

У новому Докторі Хто, до речі, Шуті Гатва носитиме безліч срібних каблучок і деякі "галліфрейські татуювання на нігтях".

Нетерплячі шанувальники, до речі, стежили за хештегом #dwsr (Doctor Who Set Report) у твітері, щоб побачити цікаві моменти зйомок. Нещодавно з'явилося безліч нових фотографій Шуті Гатви в ефектному довгому шкіряному плащі з яскравою смужкою, в лососевій червоно-синій сорочці та білих кросівках.

У квітні BBC потішила шанувальників ще одним абсолютно новим образом від Шуті Гатви та Моллі Гібсон – миловидного синього костюма в тонку смужку з високим коміром і афро, а також сміливої ​​чорно-білої мінісукні Гібсон з великими манжетами та з черевиками білого кольору.

До слова, "Доктор Хто" – найтриваліший науково-фантастичний серіал у світі. Він виходив у Великій Британії з 1963 по 1989 рік. У 2005 році шоу відновили, але нумерація сезонів почалася заново. Серіал має декілька спінофів:

"Торчвуд" (2006 рік),

"Пригоди Сари Джейн" (2007 рік),

"К-9",

"Клас".

Головну роль відіграли 13 різних акторів.