Кино 24 собрал пять проектов, рассказывающих о войне, жизни и настоящих героях. В этих фильмах исследуется и гибридная война, и главные методы вражеской пропаганды. Это ленты, которые сегодня должен посмотреть каждый украинец.
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"Крепость Мариуполь"
Документальный цикл фильмов о легендарных защитниках Мариуполя, которые 86 дней держали оборону города. Режиссер Юлия Гонтарук по видеосвязи снимала истории бойцов во время боев и осады, также в фильмы вошли кадры, снятые самими защитниками.
Первые серии цикла были готовы весной 2022 года, над новыми эпизодами о героях, попавших во вражеский плен, режиссерка работает сейчас. Некоторые фильмы уже были показаны на международных фестивалях, получив много наград.
Телепремьера двух фильмов "Саймон" и "Нава" состоится 16 мая на канале ICTV2.
"Крепость Мариуполь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рецепты промывки мозгов"
Пять эпизодов цикла раскрывают, как диктаторы превращают человеческие сообщества в покорную массу. Проект анализирует диктатуру в нацистской Германии, СССР времен Сталина, в Руанде, Ливии, Иране и современной России и ищет общие методы, правила и рецепты обесчеловечивания народов, распространения пропаганды и "промывания мозгов".
Фильмы раскрывают рецепты "варки" сознания людей через использование тоталитарной машины.
"Рецепты промывки мозгов": смотрите онлайн трейлер фильма
"Железные бабочки"
Полнометражный документальный фильм режиссера Романа Любого, исследующий авиакатастрофу – сбивания российскими прокси самолета МН17 на Донбассе и реакцию на нее мирового сообщества. Архивные кадры, документы, цитаты из судебных расследований, интервью со свидетелями событий и отрывки разговоров российских военных помогают создать настоящую картину этой трагедии и разбить мифы российских пропагандистов.
"Железные бабочки": смотрите онлайн трейлер фильма
"Кремль. Гибридная война"
Еще один документальный цикл канала ICTV2. В центре его внимания – 20 лет правления путинского режима. Кто стоял за укреплением вертикали "силовиков", какую роль играли секретные службы, когда начались гибридные операции против стран бывшего советского союза, Европы, США и даже Ближнего Востока и Африки.
Фильм дает широкую картину правления диктатора, раскрывает связи с КГБ, где когда-то делал свои первые карьерные шаги будущий кремлевский хозяин.
"Кремль. Гибридная война": смотрите онлайн трейлер фильма
"День украинского добровольца"
Полнометражная лента Владимира Тихого, рассказывающая, как обычные люди радикально меняют свою жизнь ради помощи другим. Съемки охватывают только сутки – 14 марта 2022 года – из жизни поп-певицы, видеоинженера, историка, реставратора, ученого-полярника и пенсионерки.
Полномасштабная война перекроила ландшафты, графики и привычные занятия каждого из героев, но дала и нечто общее – готовность объединяться и поддерживать друг друга.
"День украинского добровольца": смотрите онлайн трейлер фильма
Смотрите онлайн трейлеры лент и выбирайте к просмотру тот документальный проект, который заинтересовал вас больше всего.