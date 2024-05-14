5 документальных фильмов последних лет, которые должен посмотреть каждый украинец

Во время полномасштабной войны документальное кино стало источником, благодаря которому мир должен узнать правду об Украине. Кто уничтожает наши города и села, как работает вражеская пропаганда и как мир оказался на пороге Третьей мировой войны – фильмы дают ответы на эти и другие болезненные вопросы

Кино 24 собрал пять проектов, рассказывающих о войне, жизни и настоящих героях. В этих фильмах исследуется и гибридная война, и главные методы вражеской пропаганды. Это ленты, которые сегодня должен посмотреть каждый украинец.

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"Крепость Мариуполь"

Документальный цикл фильмов о легендарных защитниках Мариуполя, которые 86 дней держали оборону города. Режиссер Юлия Гонтарук по видеосвязи снимала истории бойцов во время боев и осады, также в фильмы вошли кадры, снятые самими защитниками.

Первые серии цикла были готовы весной 2022 года, над новыми эпизодами о героях, попавших во вражеский плен, режиссерка работает сейчас. Некоторые фильмы уже были показаны на международных фестивалях, получив много наград.

Телепремьера двух фильмов "Саймон" и "Нава" состоится 16 мая на канале ICTV2.

"Крепость Мариуполь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рецепты промывки мозгов"

Пять эпизодов цикла раскрывают, как диктаторы превращают человеческие сообщества в покорную массу. Проект анализирует диктатуру в нацистской Германии, СССР времен Сталина, в Руанде, Ливии, Иране и современной России и ищет общие методы, правила и рецепты обесчеловечивания народов, распространения пропаганды и "промывания мозгов".

Фильмы раскрывают рецепты "варки" сознания людей через использование тоталитарной машины.

"Рецепты промывки мозгов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Железные бабочки"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Полнометражный документальный фильм режиссера Романа Любого, исследующий авиакатастрофу – сбивания российскими прокси самолета МН17 на Донбассе и реакцию на нее мирового сообщества. Архивные кадры, документы, цитаты из судебных расследований, интервью со свидетелями событий и отрывки разговоров российских военных помогают создать настоящую картину этой трагедии и разбить мифы российских пропагандистов.

"Железные бабочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кремль. Гибридная война"

Еще один документальный цикл канала ICTV2. В центре его внимания – 20 лет правления путинского режима. Кто стоял за укреплением вертикали "силовиков", какую роль играли секретные службы, когда начались гибридные операции против стран бывшего советского союза, Европы, США и даже Ближнего Востока и Африки.

Фильм дает широкую картину правления диктатора, раскрывает связи с КГБ, где когда-то делал свои первые карьерные шаги будущий кремлевский хозяин.

"Кремль. Гибридная война": смотрите онлайн трейлер фильма

"День украинского добровольца"

Полнометражная лента Владимира Тихого, рассказывающая, как обычные люди радикально меняют свою жизнь ради помощи другим. Съемки охватывают только сутки – 14 марта 2022 года – из жизни поп-певицы, видеоинженера, историка, реставратора, ученого-полярника и пенсионерки.

Полномасштабная война перекроила ландшафты, графики и привычные занятия каждого из героев, но дала и нечто общее – готовность объединяться и поддерживать друг друга.

"День украинского добровольца": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите онлайн трейлеры лент и выбирайте к просмотру тот документальный проект, который заинтересовал вас больше всего.