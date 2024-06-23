Увлекательная документалистика на Netflix: 3 фильма на любой вкус

Платформа Netflix может быть не только развлекательной, но и познавательной. Там можно найти удивительные документальные фильмы на любую тематику.

Netflix предлагает широкий выбор документалистики: от биографий известных личностей до рассказов о жизни дикой природы и тому подобное. Кино 24 предлагает ознакомиться с одними из интересных новинок.

Интересно 4 украинских мультфильма, которые стоит посмотреть с детьми

"Эпизоды. Украина на мундиале"

Сериал "Эпизоды" – это истории независимой Украины: выдающиеся события с рассказами от первых лиц с уникальными материалами. Первый из эпизодов посвятили старту чемпионата Европы-2024.

Он рассказывает о пути сборной Украины во главе с тренером Олегом Блохиным и футболистов на Евро-2006. В фильме использованы интервью с футболистами, тренерами, экспертами и архивные материалы.

"Эпизоды. Украина на мундиале": смотрите трейлер онлайн

"О чем думают коты"

Этот документальный фильм подойдет для просмотра всей семьей. По мнению ученых, коты – не до конца изученные существа. Эксперты пытаются ответить на вопрос, что происходит в головах у пушистиков, какие реальные их способности. Если у вас есть домашний любимец, этот фильм обязателен к просмотру.

"О чем думают коты": смотрите трейлер онлайн

"Темнокожая Барби"

После успешного фильма о "Барби" на Netflix недавно вышла документальная лента, которая рассказывает историю первой темнокожей куклы. Она дебютировала в 1980 году, через 31 год после первой оригинальной Барби. Этому поспособствовали трое темнокожих женщин в компании Mattel.

"Темнокожая Барби": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте тот документальный фильм, что понравился вам больше всего. Каждый из них не будет уступать обычным лентам и сможет поразить.