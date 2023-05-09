С 24 каналом подборкой документальных фильмов поделился Новый канал. Сохраните их и просматривайте в свободное время.
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5 эмоциональных документалок от Александра Педана
Далее – прямой язык Александра Педана.
"Соловей поет. Пока голос имеет"
"Это чрезвычайно важный документальный фильм, исследующий языковой вопрос. В ленте раскрываются причины, почему до сих пор наше общество имеет конфронтации относительно украинского языка, исследуется история языка и опровергаются мифы вокруг него", – говорит Педан.
"Соловей поет. Пока голос имеет": смотрите фильм
"Стриха"
"По моему мнению, это интересный серийный документальный проект от Ukraіner и Craft Story о народной архитектуре на Востоке, Западе, Юге, Севере и Центре Украины, – отмечает Александр. – В сериях рассказывают и показывают уникальные избушки, традиции и техники строительства".
Стриха. Север: казачье барокко, деревянное кружево и архаика Полесье: смотрите фильм
Стриха. Запад: гуцульская гражда, деревянные церкви и восстановление старых домов: смотрите фильм
Стриха. Центр: украинский модерн, мазанки, трипольская культура: смотрите фильм
Стриха. Восток: петриковская роспись на глиняных домах, деревянные постройки без гвоздей: смотрите фильм
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"Зима в огне"
"Сложный и эмоциональный документальный фильм о Майдане и Революции достоинства. Историю событий излагают из-за интервью с протестующими, которые находились на Майдане", – говорит телеведущий.
"Зима в огне": смотрите трейлер к фильму
"Наследие нации"
"Обратите внимание! Это первый документальный фильм о вышиванках, – рассказывает Александр. – Крутезная лента, искусно показывающая уникальные орнаменты и техники вышивания, а также истории людей, в жизнь которых вышитая рубашка принесла большие изменения".
"Наследие нации": смотрите фильм
"Мариуполь. Хроники ада"
"Признаюсь, тяжелый, но очень мощный фильм! – комментирует Педан. – Эта лента – об истории людей, вырвавшихся из оккупации. Также воспоминания о начале войны и жизни в блокаде".
Кадр из фильма "Мариуполь. Хроники ада" / Скриншот
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