З 24 Каналом добіркою документальних фільмів поділився Новий канал. Збережіть їх собі та переглядайте у вільний час.
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5 емоційних документалок від Олександра Педана
Далі – пряма мова Олександра Педана.
"Соловей співає. Доки голос має"
"Це надзвичайно важливий документальний фільм, який досліджує мовне питання. У стрічці розкриваються причини, чому й досі наше суспільство має конфронтації щодо української мови, досліджується історія мови та спростовуються міфи навколо неї", – говорить Педан.
"Соловей співає. Доки голос має": дивіться фільм
"Стріха"
"На мою думку, це цікавий серійний документальний проєкт від Ukraїner та Craft Story про народну архітектуру на Сході, Заході, Півдні, Півночі та Центрі України, – зазначає Олександр. – У серіях розповідають і показують унікальні хатинки, традиції та техніки будівництва".
Стріха. Північ: козацьке бароко, дерев’яне мереживо й архаїка Полісся: дивіться фільм
Стріха. Захід: гуцульська ґражда, дерев’яні церкви та відновлення старих хат: дивіться фільм
Стріха. Центр: український модерн, мазанки, трипільська культура: дивіться фільм
Стріха. Схід: петриківський розпис на глиняних хатах, дерев’яні споруди без цвяхів: дивіться фільм
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"Зима у вогні"
"Складний та емоційний документальний фільм про Майдан та Революцію гідності. Історію подій викладають через інтерв’ю з протестувальниками, які перебували на Майдані", – говорить телеведучий.
"Зима у вогні": дивіться трейлер до фільму
"Спадок нації"
"Зверніть увагу! Це перший документальний фільм про вишиванки, – розповідає Олександр. – Крутезна стрічка, що майстерно показує унікальні орнаменти та техніки вишивання, а також історії людей, в життя яких вишита сорочка принесла великі зміни".
"Спадок нації": дивіться фільм
"Маріуполь. Хроніки пекла"
"Зізнаюся, важкий, але дуже потужний фільм! – коментує Педан. – Ця стрічка – про історії людей, які вирвалися з окупації. Також спогади про початок війни та життя у блокаді".
Кадр з фільму "Маріуполь. Хроніки пекла" / Скриншот
Дивіться освітній тревел-проєкт "УніверCheck" з Олександром та Валерією Педан щосуботи о 7:00 на Новому каналі!