Від моторошних драм до романтичних комедій – в цій добірці кожен знайде щось своє. Зваріть собі теплого какао і насолоджуйтесь переглядом.

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5 мінісеріалів на Netflix для відпочинку

"Дипломатка"

Політична драма від Дебори Кан ("Західне крило", "Батьківщина") з Кері Расселл і Руфусом Сьюелл в головних ролях. За сюжетом, кадрова дипломатка, у розпал міжнародної кризи, намагається впоратися зі своєю новою престижною роботою посла у Великій Британії та бурхливим шлюбом із відомим політиком.

"Дипломатка": дивіться трейлер

"Наглядач"

Моторошна драма, що ґрунтується на реальних подіях від Раяна Мерфі та Яна Бреннана, у якій зіграли Боббі Каннавале й Наомі Воттс.

У центрі історії – сім’я переїздить у будинок своєї мрії в передмісті, і тут починається справжній кошмар: зловісні листи, дивакуваті сусіди, страшні погрози.

"Наглядач": дивіться трейлер

"Кравець"

Захоплива драма, в якій грають Чагатай Улусой, Сіфанур Ґюль, Саліх Бадемчі й Олґун Шимшек. За сюжетом, знаменитий кравець починає шити весільну сукню для нареченої свого найкращого друга. Але всі троє приховують власні темні секрети, які незабаром перевернуть їхні життя.

"Кравець": дивіться трейлер

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"Вигадана Анна"

Мінісеріал Шонди Раймс з лауреаткою премії Еммі Джулією Ґарнер ("Озарк"), яка грає разом з Анною Кламскі ("Віцепрезидент"). За сюжетом, журналістка розплутує історію зухвалої Анни Делві, яка переконала еліту Нью-Йорка в тому, що вона багата спадкоємиця з Німеччини.

"Вигадана Анна": дивіться трейлер

"Ферзевий гамбіт"

Неймовірно популярний серіал Netflix, що виграв 11 премій Еммі, і Золотий глобус за найкращий мінісеріал і найкращу жіночу роль. Події серіалу відбуваються у 1950-х роках. Сюжет розповідає про дівчинку, яка живе у сирітському притулку, і проявляє неймовірний хист до шахів. Втім, розпочинається блискавичний шлях до слави, залишилося приборкати наркотичну залежність. Головну роль виконала талановита Аня Тейлор-Джой.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер