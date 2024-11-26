Пока игра захватывает весь мир: документальный фильм о STALKER возвращается в кинотеатры

В Украине и во всем мире активно обсуждают выход второй части легендарной игры S.T.A.L.K.E.R. По этому случаю в кинотеатрах покажут документальный фильм "Эпизоды: Тень Чернобыля".

Документальный фильм от KNIFE! Films – "Эпизоды: Тень Чернобыля" рассказывает о создании игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl ("S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля"), пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу студии. Его премьера состоялась в мае 2024 года, а теперь фильм вернется на фоне выхода второй части S.T.A.L.K.E.R.

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Фильм "Эпизоды: Тень Чернобыля" выйдет в лимитированный прокат в сети кинотеатров Украины "Планета кино". Показы пройдут с 28 ноября по 1 декабря в пяти городах – Киеве, Львове, Днепре, Сумах и Харькове.

В 2001 году команда молодых разработчиков решилась создать самую сложную игру в мире. Их завышенные амбиции привели к постоянным переносам, скепсису фанатов и давлению издателей. Все это не только превратило S.T.A.L.K.E.R. в культовую игру, но и оставило после себя немало драматических историй,

– говорится в заметке студии.

"Эпизоды: Тень Чернобыля": смотрите трейлер онлайн

Фильм рассказывает о команде GSC Game World и трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе создания игры. Лента собрала в себе эксклюзивные интервью с ключевыми разработчиками, архивные кадры и мнения экспертов.

Режиссером "Эпизодов" выступил Артем Григорян, а продюсером - Максим Сердюк.

Студия KNIFE! Films также известна благодаря проекту "Яремчук: Несравненный мир красоты". Этот фильм не только вышел в кинотеатрах, – его можно посмотреть на Netflix. На этой платформе также появилась лента "Эпизоды: Украина на Мундиале".