Об этом сообщает 24 Канал. Вопрос покупки большого генератора на дом повлечет за собой наболевшие претензии в предновогодней ленте от Студии "Мамахихотала" и United Heroes – "Собрание ОСМД". Команда "наэлектризованной" комедии представила первый официальный трейлер и звездный постер!

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Вышел трейлер украинской комедии "Собрание ОСМД": подробности

Идея фильма "Собрание ОСМД" возникла благодаря наблюдению за чатами ОСМД и школьными группами, где часто происходят веселые и абсурдные обсуждения.

По словам автора идеи и одного из продюсеров фильма Егора Олесова, именно в таких дискуссиях можно увидеть уникальный срез нашего общества – его проблемы, конфликты и даже мечты. В последнее время, по его словам, нам всем не хватает положительных эмоций, и юмор становится отличным способом взглянуть на себя со стороны.

Благодаря этому, фильм "Собрание ОСМД" имеет не только развлекательный характер, но и социальный подтекст, ведь акцент делается на остром юморе, актуальных темах и мощной актерской игре. Это история о смехе сквозь слезы, конфликты и поиск компромисса, в которой каждый должен понять, что нельзя оставаться в стороне, когда речь идет о совместной ответственности.

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн трейлер фильма

В трейлере комедии зритель знакомится со всеми персонажами фильма, среди которых 11 героев: Ирина (Ольга Сумская), уверенная в себе директор детского сада, и Тарас (Евгений Янович), высокомерный бизнесмен, а также его идеальная девушка Надя (Ангелина Самчик). Кроме них, есть эксцентричный Гриша (Михаил Кукуюк), рассудительная Юля (Антонина Хижняк), ответственный Паша (Игорь Портянко), пенсионеры Семен (Виктор Жданов) и Галина (Нина Набока), эмоциональная семейная пара с двумя детьми – Оксана и Антон (Мария и Александр Рудинские).

Особое место занимает новичок на собрании ОСМД – Кирилл, роль которого исполняет популярный украинский стример Миша Лебига. Для него это кинодебют, и он делится, что его герой похож на него самого – IT-шник и геймер, который впервые попадает на собрание и почти случайно попадает в их обсуждения, играя в Counter-Strike.



Съемки фильма "Собрание ОСМД" / Фото Пресс-служба

Интересно, что в "Собрании ОСМД" дебютирует не только Миша Лебига, а и его пес Майкл. Антонина Хижняк, которая играет роль Юли, рассказывает, что она быстро нашла общий язык с собакой и очень радовалась их сотрудничеству на съемочной площадке.

Кроме того, команда проекта представила звездный постер к фильму, на котором изображен яркий дом, из окон которого выглядывают все персонажи. Постер показывает, как разные люди объединились через общее приключение, что подчеркивает важную тему фильма – общую ответственность и важность сотрудничества, даже когда кажется, что все вокруг совершенно разные.