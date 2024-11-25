Про це повідомляє 24 Канал. Питання купівлі великого генератора на будинок потягне за собою наболілі претензії у передноворічній стрічці від Студії "Мамахихотала" та United Heroes – "Збори ОСББ". Команда "наелектризованої" комедії презентувала перший офіційний трейлер та зірковий постер!

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Вийшов трейлер української комедії "Збори ОСББ": подробиці

Ідея фільму "Збори ОСББ" виникла завдяки спостереженню за чатами ОСББ та шкільними групами, де часто відбуваються веселі та абсурдні обговорення.

За словами автора ідеї та одного з продюсерів фільму Єгора Олесова, саме в таких дискусіях можна побачити унікальний зріз нашого суспільства – його проблеми, конфлікти та навіть мрії. Останнім часом, за його словами, нам всім бракує позитивних емоцій, і гумор стає чудовим способом поглянути на себе збоку.

Завдяки цьому, фільм "Збори ОСББ" має не тільки розважальний характер, але й соціальний підтекст, адже акцент робиться на гострому гуморі, актуальних темах та потужній акторській грі. Це історія про сміх крізь сльози, конфлікти й пошук компромісу, в якій кожен має зрозуміти, що не можна залишатися осторонь, коли йдеться про спільну відповідальність.

"Збори ОСББ": дивіться онлайн трейлер фільму

У трейлері комедії глядач знайомиться з усіма персонажами фільму, серед яких 11 героїв: Ірина (Ольга Сумська), впевнена в собі директорка дитячого садочка, й Тарас (Євгеній Янович), зарозумілий бізнесмен, а також його ідеальна дівчина Надя (Ангеліна Самчик). Крім них, є ексцентричний Гріша (Михайло Кукуюк), розсудлива Юля (Антоніна Хижняк), відповідальний Паша (Ігор Портянко), пенсіонери Семен (Віктор Жданов) та Галина (Ніна Набока), емоційна сімейна пара з двома дітьми – Оксана та Антон (Марія та Олександр Рудинські).

Особливе місце займає новачок на зборах ОСББ – Кирило, роль якого виконує популярний український стрімер Міша Лебіга. Для нього це кінодебют, і він ділиться, що його герой схожий на нього самого – IT-шник і геймер, який вперше потрапляє на збори та майже випадково потрапляє в їхні обговорення, граючи в Counter-Strike.



Зйомки фільму "Збори ОСББ" / Фото Пресслужба

Цікаво, що в "Зборах ОСББ" дебютує не тільки Міша Лебіга, а і його пес Майкл. Антоніна Хижняк, яка грає роль Юлі, розповідає, що вона швидко знайшла спільну мову з собакою і дуже раділа їхній співпраці на знімальному майданчику.

Крім того, команда проєкту презентувала зірковий постер до фільму, на якому зображено яскравий будинок, з вікон якого визирають усі персонажі. Постер показує, як різні люди об'єдналися через спільну пригоду, що підкреслює важливу тему фільму – спільну відповідальність і важливість співпраці, навіть коли здається, що усі навколо абсолютно різні.