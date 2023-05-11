Не мог есть и терял вес: звезда "Аквамена", который был в Киеве, борется с раком уже 8 лет
Источник:Graham Bensinger
Шведский актер Дольф Лундгрен признался, что болен раком. Знаменитость борется с онкологией уже восемь лет.
В 2015 году врачи обнаружили злокачественную опухоль в почке Лундгрен, которую они успешно удалили. После этого актер регулярно проходил проверки и все было хорошо, вплоть до 2020 года.
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Дольф Лундгрен уже 8 лет борется с раком
Тогда у него появились симптомы кислотного рефлюкса, но впоследствии оказалось, что это опухоли, в том числе одна из них развилась в печени. "Мне позвонил хирург и сказал: "Нет, она уже выросла". Она слишком велика. Мы не можем ее удалить, потому что она размером как маленький лимон", – отметил Лундгрен.
Врачи предложили актеру системную терапию, но она сопровождалась чудовищными побочными эффектами, такими как диарея и резкая потеря веса.
У него очень разболелся рот, руки, ноги, он не мог есть ничего горячего, холодного или острого. Ему было тяжело, он продолжал худеть,
– поделилась невеста Лундгрена, 25-летняя Эмма Крокдал,
Актер также посетовал на отсутствие информации от медицинской команды: "Врач на самом деле не делился с нами информацией, поэтому мы не знали, что происходит".
Врач порекомендовал ему сделать перерыв в работе и больше времени проводить с семьей, оценивая его шансы на жизнь как два-три года. Впрочем, актер пожаловался на отсутствие подробной информации от медицинской команды: "Врач действительно не делился с нами информацией, поэтому мы не знали, что происходит".
Лундгрен решил не сдаваться и проконсультироваться у другого врача. Актер обратился к онкологу Александре Дракаки из Санта-Моники, которая предложила провести еще одну биопсию для определения мутации и возможности лечения с помощью лекарств. Исследование показало, что против мутации много лекарств, и после начала медикаментозного лечения опухоль уменьшилась на 90%.
Сегодня Лундгрен находится в стадии удаления рубцовой ткани от опухоли. Он делится своими размышлениями, что как актер всегда пытался нести положительную энергию и быть хорошим со всеми, и это, возможно, вернулось к нему в то время, когда он больше всего в этом нуждался.
Дольф Лундгрен признался, что болен раком: смотрите видео
Любопытно. 7 августа 2010 Дольф Лундгрен посетил Киев.
В каких фильмах снялся актер
Дольф Лундгрен наиболее известен ролями непобедимого супергероя из экшен-фильмов. Его творческое достижение включает следующие ленты:
- "Рокки-1";
- "Красный скорпион";
- "Каратель";
- "Миротворец";
- "Последний рубеж";
- "Неудержимые 2";
- "Легенды: Гробница дракона";
- "В Филадельфии всегда солнечно";
- "Неудержимые 4";
- "Аквамен и потерянное королевство".