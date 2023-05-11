Не мог есть и терял вес: звезда "Аквамена", который был в Киеве, борется с раком уже 8 лет

Шведский актер Дольф Лундгрен признался, что болен раком. Знаменитость борется с онкологией уже восемь лет.

В 2015 году врачи обнаружили злокачественную опухоль в почке Лундгрен, которую они успешно удалили. После этого актер регулярно проходил проверки и все было хорошо, вплоть до 2020 года.

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Дольф Лундгрен уже 8 лет борется с раком

Тогда у него появились симптомы кислотного рефлюкса, но впоследствии оказалось, что это опухоли, в том числе одна из них развилась в печени. "Мне позвонил хирург и сказал: "Нет, она уже выросла". Она слишком велика. Мы не можем ее удалить, потому что она размером как маленький лимон", – отметил Лундгрен.

Врачи предложили актеру системную терапию, но она сопровождалась чудовищными побочными эффектами, такими как диарея и резкая потеря веса.

У него очень разболелся рот, руки, ноги, он не мог есть ничего горячего, холодного или острого. Ему было тяжело, он продолжал худеть,

– поделилась невеста Лундгрена, 25-летняя Эмма Крокдал,

Актер также посетовал на отсутствие информации от медицинской команды: "Врач на самом деле не делился с нами информацией, поэтому мы не знали, что происходит".

Врач порекомендовал ему сделать перерыв в работе и больше времени проводить с семьей, оценивая его шансы на жизнь как два-три года. Впрочем, актер пожаловался на отсутствие подробной информации от медицинской команды: "Врач действительно не делился с нами информацией, поэтому мы не знали, что происходит".

Лундгрен решил не сдаваться и проконсультироваться у другого врача. Актер обратился к онкологу Александре Дракаки из Санта-Моники, которая предложила провести еще одну биопсию для определения мутации и возможности лечения с помощью лекарств. Исследование показало, что против мутации много лекарств, и после начала медикаментозного лечения опухоль уменьшилась на 90%.

Сегодня Лундгрен находится в стадии удаления рубцовой ткани от опухоли. Он делится своими размышлениями, что как актер всегда пытался нести положительную энергию и быть хорошим со всеми, и это, возможно, вернулось к нему в то время, когда он больше всего в этом нуждался.

Дольф Лундгрен признался, что болен раком: смотрите видео

В каких фильмах снялся актер

7 августа 2010 Дольф Лундгрен посетил Киев.

Дольф Лундгрен наиболее известен ролями непобедимого супергероя из экшен-фильмов. Его творческое достижение включает следующие ленты: