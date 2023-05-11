У 2015 році лікарі виявили злоякісну пухлину в нирці Лундгрен, яку вони успішно видалили. Після цього актор регулярно проходив перевірки й все було добре, аж до 2020 року.

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Дольф Лундгрен вже 8 років бореться з раком

Тоді у нього з’явилися симптоми кислотного рефлюксу, але згодом виявилося, що це пухлини, зокрема одна з них розвинулася в печінці. "Мені подзвонив хірург і сказав: "Ні, вона вже виросла". Вона занадто велика. Ми не можемо її видалити, бо вона розміром з маленький лимон", – зазначив Лундгрен.

Лікарі запропонували акторові системну терапію, але вона супроводжувалася жахливими побічними ефектами, такими як діарея та різка втрата ваги.

У нього дуже розболівся рот, руки, ноги, він не міг їсти нічого гарячого, холодного чи гострого. Йому було важко, він продовжував худнути,

– поділилася наречена Лундгрена, 25-річна Емма Крокдал,

Актор також поскаржився на відсутність інформації від медичної команди: "Лікар насправді не ділився з нами інформацією, тому ми не знали, що відбувається".

Лікар порекомендував йому зробити перерву в роботі й більше часу проводити з сім’єю, оцінюючи його шанси на життя як два-три роки. Втім, актор поскаржився на відсутність детальної інформації від медичної команди: "Лікар насправді не ділився з нами інформацією, тому ми не знали, що відбувається".

Лундгрен вирішив не здаватися і проконсультуватися в іншого лікаря. Актор звернувся до онколога Александри Дракакі з Санта-Моніки, яка запропонувала провести ще одну біопсію для визначення мутації та можливості лікування за допомогою ліків. Дослідження показало, що проти мутації є багато ліків, і після початку медикаментозного лікування пухлина зменшилася на 90 %.

Сьогодні Лундгрен перебуває на стадії видалення рубцевої тканини від пухлини. Він ділиться своїми роздумами, що як актор завжди намагався нести позитивну енергію та бути добрим з усіма, і це, можливо, повернулося до нього в час, коли він найбільше цього потребував.

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Цікаво. 7 серпня 2010 року Дольф Лундгрен відвідав Київ.

У яких фільмах знявся актор

Дольф Лундгрен найбільш відомий ролями непереможного супергероя з екшен-фільмів. Його творчий здобуток включає такі стрічки: