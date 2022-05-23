Долгожданное возвращение: вышел украинский трейлер фильма с Томом Крузом "Топ Ган: Меверик"

B&H Film Distribution Company опубликовала на своей ютуб-странице новый трейлер долгожданной ленты "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли. Премьера фильма пройдет 2 июня 2022 года.

Украинские зрители с нетерпением ждут нашей победы в войне с Россией. А вот долгожданное возвращение в кинотеатрах культовой ленты с Томом Крузом в главной роли внушает надежду, что скоро мы сможем вернуться к более спокойной жизни.

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"Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом: вышел украинский трейлер фильма

"Топ Ган: Меверик" является продолжением фильма 1986 года "Лучший стрелок". Главный герой фильма лейтенант Пит Митчелл по прозвищу "Мэверик" – искусный пилот и курсант элитного училища ВМС США. Во время очередного тренировочного полета в погоне за званием "лучший пилот" самолет Меверика разбивается, а в результате крушения погибает его напарник Ник Брэдшов.

Действие фильма "Топ Ган: Меверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника. Меверика ждут невероятные испытания не умения, а чувства, удастся ли ему справиться с новыми вызовами? Узнаем в кино через полторы недели.

Что известно о съемках " Топ Ган : Маверик"

Еще в 2018 году в Сан-Диего начались первые съемки. В конце августа творческая команда из 15 человек снимала сцены в кабине экипажа;

В феврале 2019 года должна была состояться премьера, но из-за COVID-19 ее перенесли. Дату каждый раз меняли, не раз;

В апреле 2019 года съемки завершили;

Во время съемки Том Круз выполнял опасные трюки и сам руководил истребителем. В мае поделился с поклонниками фотографией ко Дню лучшего стрелка.

"Топ Ган: Меверик": смотрите трейлер фильма

Напомним, 18 мая перед показом фильма на Каннском кинофестивале президент Канн Пьер Лескюр объявил о почетной награде для Тома Круза.