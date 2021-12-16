Долгожданный фильм Marvel в прокате: интересные факты о Человека-паука: Нет пути домой

Лента от Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" будет покорять человеческие сердца во всех кинотеатрах Украины. Редакция Кино 24 собрала интересные факты о премьере.

Кстати, в фильме есть сразу две сцены после титров, вторая из которых обязательна к просмотру. Первая отсылает нас к "Веном 2", а во второй – покажут трейлер будущего фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

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Интересные факты о "Человеке-пауке: Нет пути домой"

"Слитый" трейлер

Официальный трейлер декабрьской премьеры от Marvel появился в сети после произошедшего накануне неприятного инцидента. В сети случайно появилось "слитое" видео нового трейлера в плохом качестве. Компания Sony Pictures, являющаяся дистрибьютором ленты, активно удаляла распространенное видео с неизвестных аккаунтов.

"Слитый" трейлер "Человек-паук: Нет пути домой": смотрите видео

Отсылка к другим проектам

В "Нет пути домой" есть очень много отсылок к "Новому Человеку-пауку". В частности, в трейлере засветился момент, который отсылает к фильму с Эндрю Гарфилдом. В одной из сцен ЭмДжей (Зендея) падает с большой высоты, а Питер Паркер в костюме Паука пытается ее поймать. Это очень похоже на эпизод с Гвен Стейси – первой девушкой Питера Паркера из комиксов, главной героини франшизы с Гарфилдом в главной роли. Питер не успевает ее спасти, и девушка разбивается насмерть в фильме "Новый Человек-паук: Высокое напряжение".

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За первые сутки долгожданный трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" посмотрели 355,5 миллионов человек во всем мире. Это стало новым рекордом.

"Человек-паук: Нет пути домой" 2021: смотрите трейлер

Сюжет фильма

По сюжету Питер Паркер (Том Холланд) просит Доктора Стренджа (Бенедикта Камбербетча) наложить заклинание: пусть весь мир забудет, что Паркер – Человек-паук. Однако оно подействует совсем не так, как планировалось. По сюжету все события происходят после предыдущей части "Человека-паука: Вдали от дома". Фильм начинается с финального кадра предыдущей части.

Финальный кадр из "Человека-паука": Вдали от дома" / Фото с телеграммы "Отряд киноманов"

Рейтинг

The Hollywood Reporter назвал "Нет пути домой" самым важным фильмом в списке Sony Pictures в сотрудничестве с Marvel, который сможет конкурировать с фильмами Disney "Мстители". Кстати, предыдущая часть "Человек-паук: Вдали от дома" стала самым кассовым фильмом Sony Pictures за всю историю компанию, заработав 1 132 миллиарда долларов во всем мире.

На днях прошли пресс-показы фильма "Человек-паук: Нет пути домой"; журналисты западных изданий и критики уже дали свои первые отзывы о новой ленте трилогии. Большинству фильм понравился, хвалят его эмоциональную составляющую, но некоторые критикуют его чрезмерный фан-сервис. Больше об отзывах, которые мы собрали, читайте в нашем материале.

На Rotten Tomatoes картина имеет рейтинг – 95% на основе 139 рецензий. На Metacritic фильм набрал 71 балл из 100, учитывая 18 отзывов.



Рейтинг Rotten Tomatoes / Фото скриншот с сайта

Мировая премьера фильма и слезы Холланда

Том Холланд вышел в слезах после показа фильма "Человек-паук: Нет пути домой".



Том Холланд после мировой премьеры фильма / Фото из телеграма Geek Journal

В сюжете – момент из игры "Marvel's Spider-Man"

Том Холланд сообщил, что и в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" будет момент по игре "Marvel's Spider-Man" от Insomniac Games!

Я думаю, что игра потрясающая! Она веселая, и в ней прекрасно совершили полеты на паутине. Вообще, в фильме есть один момент, который мы взяли и повторили!

– поделился актер.



Момент из игры "Marvel's Spider-Man" / Фото из телеграма Geek Journal

Актерский состав

Главные роли в новой части о Человеке-пауке получили следующие актеры: