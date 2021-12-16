До речі, у фільмі є відразу дві сцени після титрів, друга з яких є обов'язковою до перегляду. Перша відсилає нас до "Венома 2", а у другій – покажуть трейлер майбутнього фільму "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля".

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Цікаві факти про "Людину-павука: Додому шляху нема"

"Злитий" трейлер

Офіційний трейлер грудневої прем'єри від Marvel з'явився в мережі після неприємного інциденту, який стався напередодні. В мережі випадково з'явилось "злите" відео нового трейлера в поганій якості. Компанія Sony Pictures, яка є дистриб'ютором стрічки активно видаляла поширене відео з невідомих акаунтів.

"Злитий" трейлер "Людина-павук: Немає шляху додому": дивіться відео

Відсилання до інших проєктів

У "Додому шляху нема" є дуже багато відсилань до "Нової Людини-павука". Зокрема у трейлері засвітився момент, який відсилає до фільму з Ендрю Гарфілдом. В одній зі сцен ЕмДжей (Зендея) падає з великої висоти, а Пітер Паркер у костюмі Павука намагається її зловити. Це дуже схоже на епізод з Гвен Стейсі – першої коханої Пітера Паркера з коміксів, головної героїні франшизи з Гарфілдом у головній ролі. Пітер не встигає її врятувати, і дівчина розбивається до смерті у фільмі "Нова Людина-павук: Висока напруга".

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За першу добу довгоочікуваний трейлер фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" подивилися 355,5 мільйона людей зі всього світу. Це стало новим рекордом.

"Людина-павук: Додому шляху нема" 2021: дивіться трейлер

Сюжет фільму

За сюжетом Пітер Паркер (Том Голланд) просить Доктора Стренджа (Бенедикта Камбербетча) накласти заклинання: нехай весь світ забуде, що Паркер – це Людина-павук. Однак, воно подіє зовсім не так, як планувалося. За сюжетом, усі події відбуваються після попередньої частини "Людини-павука": Далеко від дому". Фільм розпочинається з фінального кадру попередньої частини.



Фінальний кадр з "Людини-павука": Далеко від дому" / Фото з телеграму "Загін кіноманів"

Рейтинг

The Hollywood Reporter назвав "Немає шляху додому" найважливішим фільмом у списку Sony Pictures у співпраці із Marvel, що зможе конкурувати із фільмами Disney "Месники". До речі, попередня частина, "Людина-павук: Далеко від дому", стала найкасовішим фільмом Sony Pictures за всю історію компанію, заробивши 1 132 мільярди доларів у всьому світі.

Днями відбулися прес покази фільму "Людина-павук: Додому шляху нема"; журналісти західних видань та критики вже дали свої перші відгуки про нову стрічку з трилогії. Більшості фільм сподобався, хвалять його емоційну суть, але деякі критикують його надмірний фан-сервіс. Більше про відгуки, які ми зібрали, – читайте у нашому матеріалі.

На Rotten Tomatoes картина має рейтинг – 95% на основі 139 рецензій. На Metacritic фільм набрав 71 бал зі 100, зважаючи на 18 відгуків.



Рейтинг Rotten Tomatoes / Фото скриншот з сайту

Світова прем’єра фільму і сльози Голланда

Том Голланд вийшов у сльозах після показу фільму "Людина-павук: Додому шляху нема".



Том Голланд після світової прем’єри фільму / Фото з телеграму Geek Journal

У сюжеті – момент з гри "Marvel's Spider-Man"

Том Голланд повідомив, що і фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема" буде момент з гри "Marvel's Spider-Man" від Insomniac Games!

Я думаю, що гра приголомшлива! Вона весела, і в ній чудово зробили польоти на павутині. Взагалі, у фільмі є один момент, який ми взяли та повторили!,

– поділився актор.



Момент з гри "Marvel's Spider-Man" / Фото з телеграму Geek Journal

Акторський склад

Головні ролі у новій частині про Людину-павука отримали такі актори: