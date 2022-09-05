У Визериса – первый сын, Рейнира думает о свадьбе: обзор 3 серии "Дома Дракона"

Премьера третьей серии состоялась 4 сентября 2022 года на HBO Max и 5 сентября на Megogo с украинским дубляжом. Мы с удовольствием посмотрели третий эпизод и готовы поделиться впечатлениями и отзывами зрителей.

От событий во втором эпизоде до событий третьего прошло почти три года. За это время у Визериса родился первый сын, который, вероятно, станет наследником престола. Рейнира считает, что отец просто заменил ее на него. Что еще интересное показали в этой серии – читайте дальше.

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"Дом Дракона" 3 серия: обзор

Не преувеличим, если скажем, что Рейнира остается звездой сериала. Всем интересно, как будут дальше развиваться ее отношения с отцом. В третьем эпизоде Визерис пытается донести до нее, что ей нужно выйти замуж.



Рейнира / Фото HBO

Однако девушка отталкивает предложение отца и чувствует, что не станет наследницей престола. Ведь Визерис и сам женился на своей невесте Алисенте, от которой имеет первого сына Эйгона. К тому же в сериале мы видим, что Алисент беременна во второй раз.

Следует отметить, что отношения между Рейнирой и Алисентой остаются холодными. Рейнира чувствует, что ее игнорирует король и все остальные.

Визерис, беременная Алисента и их сын Эйгон / Фото HBO

В этой серии было уже больше крови, огня и жестоких сцен, чем во второй, где практически их не было, только в конце. В конце концов, поклонники "Игры престолов" получают то, что они любят больше всего.



Визерис и Алисента / Фото HBO

Интересно, что единственной константой в первых трех эпизодах "Дома Драконов", как и в мире, который показал ранее в "Игре престолов", является роль женщины. Так же как в оригинальном сериале была история женщины Таргариенов и ее стремление к трону Вестероса, в этом Рейнира является такой же главной героиней, как Дейенерис: она пытается рассказать свою историю.

Отзывы зрителей

Пока мне очень нравится, персонажи очаровательны, сюжет интересен и кажется, что эта франшиза снова на правильном пути;

Глоток свежего воздуха после последнего сезона крушения "Игры престолов". Потрясающие первые серии! Надеюсь, так и останется!;

Так же хорошо, как во время просмотра "Игры престолов". Отличный сюжет, отличный экшн, отличная игра актеров, отличные персонажи и хорошие диалоги. Я изо всех сил стараюсь понять тех, кому это не нравится;

Конец третьего эпизода был смешным. Почему Дэймон просто не уничтожил всю вражескую армию раньше? Визуальные эффекты шоу отличные, но сюжета серьезно не хватает.

Дом Дракона стал популярнейшим сериалом на всю историю HBO Max. Только за первые часы каждую серию просматривает более 10 миллионов пользователей.

Четвертую серию покажут 11 сентября на HBO Max и 12 сентября на Megogo с украинским дубляжом.

График выхода следующих серий

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября.

Актерский состав

Пэдди Консидайн – Визерис И Таргариен;

Эмма Д'Арси – Рейнира и Таргариен;

Оливия Кук – Алисента Гайтавер;

Мэтт Смит – Дэймон Таргариен;

Рос Иванс – Отто Гайтавер;

Соноя Мидзуно – Мисария.

Интересно, что над костюмами в сериале работала Дженни Темим, ранее одевшая главных героев в легендарном фильме "Гарри Поттер".

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