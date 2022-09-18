"Дом Дракона" на самом деле стал самым ожидаемым сериалом для поклонников "Игры престолов" и не только. Неудивительно, почему некоторые актеры перед съемкой сильно нервничали. Все должно было выйти на самом высоком уровне, ведь надежд на сериал было много.

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Несмотря на все, "Дом Дракона" в первые часы после премьеры каждого эпизода собирает более 10 миллионов пользователей, которых поражает актерская игра, сюжет и атмосфера шоу.

Фабьен Франкель вспомнил, как он нервничал в первый день съемок на "Доме Дракона"

Когда 28-летний Фабьен Франкель впервые вышел на съемочную площадку, то очень запаниковал. В процессе съемки первой сцены он просто замер на камеру и не мог ничего сказать. Об этом он рассказал в подкасте "Игра престолов: Дом Дракона".

"Камера наконец-то досталась мне, и я клянусь Богом, я буквально забыл, как действовать. Я не мог это сделать! Я не знал, что делать, – сказал Франкель. – Я помню, как только сказал: "Вот оно, я полностью опозорился".

В то же время он увидел, как один из режиссеров сериала Мигель Сапочник бежит через всю толпу на съемках, чтобы поговорить с ним. Франкель вспомнил слова Сапочника: "Фабьене, что случилось? Что у тебя с лицом?"

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Позже актер преодолел свои страхи и смог завершить сцену. Однако, сегодня, у него сироты по коже с того момента. "Это был просто худший гребаный опыт в моей жизни", – сказал он.

Фабьен Франкель в роли сэра Кристона Коула / НВО

Эмили Кэри боялась снимать сцену секса

К тому же Франкель – не единственный актер, рассказавший о своей смущенности на съемочной площадке. Эмили Кэри, играющая молодую Алисенту Хайтауэр, также недавно призналась, что боялась снимать сцену секса со своим экранным мужем Пэдди Консидайном (Визерисом – 24 канал). Тем не менее профессионализм съемочной группы и координаторы интимных сцен помогли ей в этом.

"Это пугало меня, ведь я совсем не знала Пэдди, я не видела, насколько он был весел. Я только видела перед собой 47-летнего мужчину. Я была обеспокоена, – поделилась она. – Мне же было 17, и я первой сценой, которую я прочла в сценарии, была сцена секса и другие интимные моменты".

Эмили Кэри в роли Алиссенты, жены Визериса / НВО

Фанаты ждут 5 серию "Дома Дракона"

Премьера пятого эпизода под названием "Мы освещаем путь" запланирована на воскресенье, 18 сентября, в Америке на НПО Мах и в понедельник, 19 августа, в Украине на Megogo. Всего сериал будет иметь 10 эпизодов.

График следующих серий:

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 –2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября;

Эпизод 9 – 16 октября;

Эпизод 10 – 23 октября.

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