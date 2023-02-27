Творческая команда не спешит с премьерой, – гендиректор HBO о 2 сезоне "Дома Дракона"

Фанаты с нетерпением ожидают продолжения "Игры престолов", однако, очевидно, что второй сезон выйдет не раньше 2024 года. К тому же он не попадет в программу церемонии Эмми-2024.

Съемочный процесс сериала "Дом Дракона" начнется 6 марта. Генеральный директор HBO и HBO Max Кейси Блойс также сообщил, что приоритетом в производстве второго сезона является качественный сценарий. Поэтому создателям нужно больше времени на подготовку и съемку эпических сцен.

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2 сезон "Дома Дракона" выйдет не раньше 2024 года

Моя философия состоит в том, что хороший сценарий – это приоритет номер один. Я не делаю этого, основываясь на желании иметь один в год, два в году. Я хочу сделать это на основе сценариев, которые нам очень нравятся. Нужно время, чтобы получить тот, который попадет в цель,

– сказал он.

В продолжении мы увидим гражданскую войну между семьей Алисенты Хайтайер и Рейниры Таргариен. Создатели ранее говорили о том, что в новом сезоне не будет скачков времени, однако авторы постараются еще подробнее рассказать о Таргариенах, которые покидаю Старую Валирию, теряя контроль над своими драконами. По словам сценариста Райана Кондала, в продолжении будет еще больше интимных сцен и сам сезон будет подобен середине "Игры престолов".

Съемки пройдут в Лондоне и Испании. В настоящее время шоу имеет статус "в разработке/предварительном производстве". Над продолжением будет работать ветеран "Игры престолов" Алан Тейлор, он вернется в режиссуру по крайней мере один эпизод.

"Дом Дракона" – эпический сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйгона И.

"Дом Дракона": смотрите трейлер первого сезона