Знімальний процес серіалу "Дім Дракона" розпочнеться вже 6 березня. Генеральний директор HBO та HBO Max Кейсі Блойс також повідомив, що пріорітетом у виробництві другого сезону є якісний сценарій. Тому творцям потрібно більше часу на підготовку та зйомку епічних сцен.

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Моя філософія полягає в тому, що хороший сценарій – це пріоритет номер один. Я не роблю цього, ґрунтуючись на бажанні мати один на рік, два на рік. Я хочу зробити це на основі сценаріїв, які нам дуже подобаються. Потрібен час, щоб отримати той, який потрапить в ціль,

– сказав він.

У продовженні ми побачимо громадянську війну між родиною Алісенти Хайтаєр та Рейніри Таргарієн. Творці раніше говорили про те, що у новому сезоні не буде стрибків часу, проте автори намагатимуться ще докладніше розповісти про Таргарієнів, які залишаю Стару Валірію, втрачаючи контроль над своїми драконами. За словами сценариста Раяна Кондала, у продовженні буде ще більше інтимних сцен та сам сезон буде подібним до середини "Гри престолів".

Зйомки відбудуться в Лондоні та Іспанії. Наразі шоу має статус "у розробці/попередньому виробництві". Над продовженням працюватиме ветеран "Гри престолів" Алан Тейлор, він повернеться до режисури принаймні одного епізоду.

"Дім Дракона" – епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейгона І.

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